Толстоганова рассказала, в какой вуз поступили ее дети: «Я их измучила математикой»

Актриса Виктория Толстоганова рассказала в интервью Светлане Бондарчук, в какой вуз поступили ее старшие дети. Звезда отметила, что дочь решила развиваться в психологии, а сын — в экономическом направлении.
«Варвара поступила в этом году на психологический факультет МГУ, а Федор поступил на экономический факультет МГУ. А младший Ваня учится в школе с математическим уклоном. Федор все-таки поступил по профессии. Я измучила троих математической школой, но ничего, хоть одному была не лишняя. Ваня занимается математикой, глотая слезы. Он, как ни странно, хочет заниматься кинематографом и будет поступать куда-то в этом направлении», — поделилась артистка.
У актрисы трое детей. Старшие родились в браке с актером Андреем Кузичевым, известным по роли в сериале «Не родись красивой». Супруги прожили вместе 15 лет и развелись в 2011 году. Виктория второй раз вышла замуж за актера Алексея Аграновича. В 2011 году у них родился сын Иван.