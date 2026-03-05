Толстоганова рассказала, в какой вуз поступили ее дети: «Я их измучила математикой»

«Варвара поступила в этом году на психологический факультет МГУ, а Федор поступил на экономический факультет МГУ. А младший Ваня учится в школе с математическим уклоном. Федор все-таки поступил по профессии. Я измучила троих математической школой, но ничего, хоть одному была не лишняя. Ваня занимается математикой, глотая слезы. Он, как ни странно, хочет заниматься кинематографом и будет поступать куда-то в этом направлении», — поделилась артистка.