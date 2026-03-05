Эмили Ратаковски вышла на публику в платье с вырезами

Знаменитость посетила показ новой коллекции бренда Courreges, который прошел во время Недели моды в Париже. Модель вышла в свет в черном облегающем платье-миди с вырезами по бокам и сочетала его с босоножками на каблуках в тон. Манекенщица появилась на закрытом светском мероприятии с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и бежевой помадой.