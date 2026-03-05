Ричмонд
Эмили Ратаковски вышла на публику в платье с вырезами

Модель Эмили Ратаковски показала фигуру в платье с вырезами

Модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на публике в платье с вырезами. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Эмили Ратаковски
Эмили РатаковскиИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость посетила показ новой коллекции бренда Courreges, который прошел во время Недели моды в Париже. Модель вышла в свет в черном облегающем платье-миди с вырезами по бокам и сочетала его с босоножками на каблуках в тон. Манекенщица появилась на закрытом светском мероприятии с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и бежевой помадой.

Ранее Эмили Ратаковски раскритиковали за тверк в магазине в Абу-Даби.