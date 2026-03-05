Ричмонд
67-летняя Мишель Пфайффер показала фигуру в облегающем платье с жемчугом

Актриса Мишель Пфайффер снялась в облегающем платье с жемчугом
Мишель Пфайффер
Мишель ПфайфферИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Мишель Пфайффер продемонстрировала фигуру в облегающем платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

67-летняя знаменитость появилась на премьере сериала «Мадисон», в котором сыграла главную роль. Актриса позировала перед фотографами в черном облегающем платье-миди, украшенном жемчугом. Артистка также надела колготки, туфли на каблуках, длинные серьги и кольцо. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж с черными стрелками, румянами и помадой.

Мишель Пфайффер
Мишель ПфайфферИсточник: Legion-Media.ru

Ранее Мишель Пфайффер снялась в купальнике.