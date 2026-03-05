Ричмонд
Егор Бероев раскритиковал современное кино: «Напоминает рекламу йогурта»

Актер считает, что современные фильмы не заставляют зрителей думать
Егор Бероев
Егор Бероев

Егор Бероев высказался о современном искусстве и кино. Актер считает, что сегодня режиссеры снимают фильмы, которые лишены смысловой нагрузки. По его мнению, зрителям при просмотре таких картин не надо думать, размышлять и напрягаться.

«Я люблю кино, над которым люди думают. Во время просмотра я хочу думать, а не жевать. Я образно говорю “жевать”, потому что современное развлекательное кино разжевывает котлетку и теплую кладет в рот, чтобы ты не напрягался. Быстро меняются кадры, все ярко и напоминает длинную рекламу йогурта. Это не дает пищи ни уму, ни сердцу», — рассказал артист в интервью изданию «Чемпионат».

Егор Бероев
Егор БероевИсточник: Legion-Media.ru

По словам Бероева, человек, который хочет расти и развиваться, должен смотреть совсем другие фильмы — те, которые не оставят его равнодушным и порой могут причинять душевную боль.

«Считаю, что человек, который хочет развиваться, должен смотреть кино, которое требует твоих усилий, подключения твоего сердца, твоей боли стать открытым и искренним перед экраном. Тогда ты двигаешься вперед. Потому что иногда люди хотят замкнуться в коконе и не причинять себе боль. Если чувствуешь, если ты неравнодушен, это всегда больно. Ты сопереживаешь кому-то, ты беспокоишься за судьбу страны. А зачем? Это неприятно, это выводит из зоны комфорта», — высказался актер.

Ранее стало известно, что Егор Бероев столкнулся с убытками в бизнесе после развода с Ксенией Алферовой. Актер оставил их совместный благотворительный проект — фонд «Я есть!», который занимается помощью людям с особенностями развития.