«Считаю, что человек, который хочет развиваться, должен смотреть кино, которое требует твоих усилий, подключения твоего сердца, твоей боли стать открытым и искренним перед экраном. Тогда ты двигаешься вперед. Потому что иногда люди хотят замкнуться в коконе и не причинять себе боль. Если чувствуешь, если ты неравнодушен, это всегда больно. Ты сопереживаешь кому-то, ты беспокоишься за судьбу страны. А зачем? Это неприятно, это выводит из зоны комфорта», — высказался актер.