Галина Сергеевна стала мамой, Веник похудел: завершены съемки новых «Папиных дочек»

В новых сериях Лиза Арзамасова примерит роль молодой мамы, а героиня Анастасии Сиваевой окончательно вернется в семью
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)

Стало известно о завершении съемок пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые». В продолжении к своим ролям вернутся Анастасия Сиваева, Филипп Бледный и Дарья Мельникова, а героиня Лизы Арзамасова станет мамой.

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)

На съемочной площадке полнометражного фильма «Папины дочки» Лиза Арзамасова рассказывала корреспонденту Кино Mail, что быть мамой — «это самая прекрасная и долгожданная роль для любой женщины».

В пятом сезоне у ее героини, Галины Сергеевны Васнецовой, появляется малыш. Молодая мама вместе с Борей (Алексей Демидов) будут учиться родительским обязанностям.

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)

Даша, которую играет Анастасия Сиваева, окончательно вернется к семейным будням и к Венику. Создатели сериала обещают рассказать, где все это время она пропадала. Даше придется заново выстраивать отношения с дочерями, что всегда бывает непросто.

«Я сама мама восемь лет и только учусь этому», — поделилась актриса.

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)

Возвращение Даши повлияло и на перемены в облике Веника в исполнении Филиппа Бледного, который похудел на семь килограммов.

«Конечно, у Веника поприбавилось волнений, что отразилось на весе. Ведь до этого он жил размеренно, все наконец-то устаканилось, но вдруг появилась жена и вихрь событий закрутился вокруг его семьи», — рассказал актер.

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)

У дочек тоже все будет непросто: Диана (Ева Смирнова), Лиза (Виталия Корниенко) и Арина (Полина Айнутдинова) попытаются найти свое место в изменившейся семейной иерархии, а Соня (Полина Денисова) решит переехать в Петербург, что не понравится Венику.

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)

На экране также появятся любимые герои в исполнении Мирославы Карпович, Татьяны Орловой, Андрея Леонова, Нонны Гришаевой, Ольги Волковой и других актеров.

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (5 сезон)

Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» стартует весной 2026 года на канале СТС и онлайн-платформе Start.