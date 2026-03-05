Стало известно о завершении съемок пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые». В продолжении к своим ролям вернутся Анастасия Сиваева, Филипп Бледный и Дарья Мельникова, а героиня Лизы Арзамасова станет мамой.
На съемочной площадке полнометражного фильма «Папины дочки» Лиза Арзамасова рассказывала корреспонденту Кино Mail, что быть мамой — «это самая прекрасная и долгожданная роль для любой женщины».
В пятом сезоне у ее героини, Галины Сергеевны Васнецовой, появляется малыш. Молодая мама вместе с Борей (Алексей Демидов) будут учиться родительским обязанностям.
Даша, которую играет Анастасия Сиваева, окончательно вернется к семейным будням и к Венику. Создатели сериала обещают рассказать, где все это время она пропадала. Даше придется заново выстраивать отношения с дочерями, что всегда бывает непросто.
«Я сама мама восемь лет и только учусь этому», — поделилась актриса.
Возвращение Даши повлияло и на перемены в облике Веника в исполнении Филиппа Бледного, который похудел на семь килограммов.
«Конечно, у Веника поприбавилось волнений, что отразилось на весе. Ведь до этого он жил размеренно, все наконец-то устаканилось, но вдруг появилась жена и вихрь событий закрутился вокруг его семьи», — рассказал актер.
У дочек тоже все будет непросто: Диана (Ева Смирнова), Лиза (Виталия Корниенко) и Арина (Полина Айнутдинова) попытаются найти свое место в изменившейся семейной иерархии, а Соня (Полина Денисова) решит переехать в Петербург, что не понравится Венику.
На экране также появятся любимые герои в исполнении Мирославы Карпович, Татьяны Орловой, Андрея Леонова, Нонны Гришаевой, Ольги Волковой и других актеров.
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» стартует весной 2026 года на канале СТС и онлайн-платформе Start.