Киллиан Мерфи опроверг слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру»

Ранее актер в интервью намекнул, что вакансия на эту роль уже закрыта, и лестно отозвался о кандидатуре Мерфи, назвав его «замечательным выбором» и «фантастическим актером». Эти слова многие фанаты восприняли как случайное подтверждение кастинга, однако Киллиан пояснил, что не имеет отношения к проекту и даже не следил за интернет-дискуссиями на эту тему.