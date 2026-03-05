Киллиан Мерфи опроверг слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру»

Слухи о том, что ирландский актер и лауреат премии «Оскар» Киллиан Мерфи может воплотить образ лорда Волан-де-Морта в грядущем сериале-перезагрузке от HBO, получили официальный комментарий от самой звезды.
В недавнем интервью изданию The Times актер окончательно поставил точку в этом вопросе, заявив: «Я категорически не участвую в этом проекте. Можете вынести это прямо в заголовок?».
Интрига вокруг роли Темного лорда обострилась после неоднозначных высказываний Рэйфа Файнса, который играл антагониста в оригинальной кинофраншизе.
Ранее актер в интервью намекнул, что вакансия на эту роль уже закрыта, и лестно отозвался о кандидатуре Мерфи, назвав его «замечательным выбором» и «фантастическим актером». Эти слова многие фанаты восприняли как случайное подтверждение кастинга, однако Киллиан пояснил, что не имеет отношения к проекту и даже не следил за интернет-дискуссиями на эту тему.