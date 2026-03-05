Ричмонд
Меган Фокс впервые за долгое время вернулась в соцсети с откровенной фотосессией

Актриса поделилась новыми снимками, на которых предстала в откровенном виде

Меган Фокс прервала затяжное медийное молчание, вернувшись в социальные сети с эффектным визуальным контентом. После долгого перерыва звезда порадовала поклонников серией снимков из новой фотосессии.

Меган Фокс
Меган ФоксИсточник: Соцсети

Для своего «камбэка» знаменитость выбрала дерзкий и провокационный аутфит, вдохновленный стилистикой начала 2000-х. Она позировала в черной футболке, эффектном чокере и чулках, подчеркивающих ее безупречную фигуру.

«Все кажется красивее, потому что мы обречены», — подписала Фокс кадры.

Меган Фокс
Меган ФоксИсточник: Соцсети

Фанаты бурно отреагировали на новую публикацию Меган. «Самая красивая женщина в мире», «Как тебе до сих пор удается быть такой сексуальной?», «Королева мира», — восхитились в Сети.

Ранее Меган Фокс засняли на публике с дочерью от Machine Gun Kelly.