Анна Пересильд поделилась новыми снимками в своем личном блоге. 16-летняя актриса приняла участие в смелой фотосессии. На кадрах звезда предстала в дерзких образах.
Пересильд позировала в черном платье, которое состояло из длинной юбки, украшенной ремнями, и корсета на шнуровке без бретелей. Также звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» примерила черно-серый топ на тонких бретелях и с глубоким декольте и кожаный пиджак с объемными плечами.
Стилисты уложили волосы актрисе, создав эффект «мокрых прядей». А визажисты сделали ей макияж в готической стиле. Образы Пересильд завершила аксессуарами: колье с шипами и серьгами.
«Когда мы все засыпаем, куда мы идем?» — задалась философским вопросом актриса.
Одним из первых новую фотосессию юной звезды оценил ее возлюбленный Ваня Дмитриенко. «Какая же красивая», — написал 20-летний певец.
«Ванечка… ну плыву», — ответила ему актриса.
Поклонники тоже сделали ей много комплиментов.
«Какая красивая», «Я не могу… Какая она шикарная», «С ума сойти можно!», «Сногсшибательная! Это точно начало прайма», «Богемская наша Анна», «В фотомодели с такой уникальной внешностью», «Аню срочно в Голливуд», «Дива», «Роскошная», «Аня, ну какой же у тебя прекрасный стиль фотосессии, и как тебе идет этот макияж, платье и прическа. Тот случай, когда человека красит все, и в нем есть все сочетания прекрасного», — писали подписчики звезды.
Стоит отметить, что Анну Пересильд часто критикуют за то, что она выбирает откровенные и взрослые наряды. Актриса говорила, что старается не обращать внимание на хейтеров и не читать их комментарии.
Ранее Юлия Пересильд высказалась о хейте и будущем дочерей.