16-летняя Анна Пересильд восхитила поклонников новыми фото в необычном образе

Актриса снялась в дерзком образе и спровоцировала шквал комплиментов

Анна Пересильд поделилась новыми снимками в своем личном блоге. 16-летняя актриса приняла участие в смелой фотосессии. На кадрах звезда предстала в дерзких образах.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Пересильд позировала в черном платье, которое состояло из длинной юбки, украшенной ремнями, и корсета на шнуровке без бретелей. Также звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» примерила черно-серый топ на тонких бретелях и с глубоким декольте и кожаный пиджак с объемными плечами.

Стилисты уложили волосы актрисе, создав эффект «мокрых прядей». А визажисты сделали ей макияж в готической стиле. Образы Пересильд завершила аксессуарами: колье с шипами и серьгами.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

«Когда мы все засыпаем, куда мы идем?» — задалась философским вопросом актриса.

Одним из первых новую фотосессию юной звезды оценил ее возлюбленный Ваня Дмитриенко. «Какая же красивая», — написал 20-летний певец.

«Ванечка… ну плыву», — ответила ему актриса.

Поклонники тоже сделали ей много комплиментов.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

«Какая красивая», «Я не могу… Какая она шикарная», «С ума сойти можно!», «Сногсшибательная! Это точно начало прайма», «Богемская наша Анна», «В фотомодели с такой уникальной внешностью», «Аню срочно в Голливуд», «Дива», «Роскошная», «Аня, ну какой же у тебя прекрасный стиль фотосессии, и как тебе идет этот макияж, платье и прическа. Тот случай, когда человека красит все, и в нем есть все сочетания прекрасного», — писали подписчики звезды.

Стоит отметить, что Анну Пересильд часто критикуют за то, что она выбирает откровенные и взрослые наряды. Актриса говорила, что старается не обращать внимание на хейтеров и не читать их комментарии.

Ранее Юлия Пересильд высказалась о хейте и будущем дочерей. 