Путин поздравил Елену Яковлеву с юбилеем

«Вы принадлежите к блистательной плеяде талантливых, творчески востребованных актрис, подкупающих своим обаянием, искренностью, увлеченностью избранным делом. Эти замечательные качества помогают вам добиваться успеха в любимой профессии, радовать почитателей театра и кино яркими, запоминающимися работами», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.