Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил Елену Яковлеву с юбилеем

Президент отметил талант и обаяние актрисы
Елена Яковлева на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба
Елена Яковлева на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летним юбилеем народную артистку России Елену Яковлеву, отметив ее талант и увлеченность избранным делом.

«Вы принадлежите к блистательной плеяде талантливых, творчески востребованных актрис, подкупающих своим обаянием, искренностью, увлеченностью избранным делом. Эти замечательные качества помогают вам добиваться успеха в любимой профессии, радовать почитателей театра и кино яркими, запоминающимися работами», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал Яковлевой здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский (Житомирская область Украинской ССР). В общей сложности актриса снялась в более чем 80 фильмах и сериалах.