Путин поздравил Елену Яковлеву с юбилеем

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летним юбилеем народную артистку России Елену Яковлеву, отметив ее талант и увлеченность избранным делом.
«Вы принадлежите к блистательной плеяде талантливых, творчески востребованных актрис, подкупающих своим обаянием, искренностью, увлеченностью избранным делом. Эти замечательные качества помогают вам добиваться успеха в любимой профессии, радовать почитателей театра и кино яркими, запоминающимися работами», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Путин пожелал Яковлевой здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский (Житомирская область Украинской ССР). В общей сложности актриса снялась в более чем 80 фильмах и сериалах.