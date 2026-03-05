Умер оператор «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» Тимур Искяндаров

В качестве кинооператора его творческий путь был связан с многочисленными картинами, среди которых: «Я искушен в любви и в чистом искусстве 2», «Агент национальной безопасности 4», «Улицы разбитых фонарей 5», «Агент национальной безопасности 5», «Улицы разбитых фонарей 6», «Ментовские войны 2», «Ментовские войны 3», «Улицы разбитых фонарей 8», «Последнее путешествие Синдбада», «Передел. Кровь с молоком», «Соло для пистолета с оркестром», «Улицы разбитых фонарей 9», «Клеймо», «Государственная защита», «Улицы разбитых фонарей 10», «Тайны следствия 14», «Погоня за прошлым», «Тайны следствия 16» и другие.