Умер оператор «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» Тимур Искяндаров

На 64-м году жизни скончался российский оператор и актер Тимур Искяндаров. Об этом сообщается на сайте kino-teatr.ru.
Артист появился на свет 26 июля 1962 года.
В качестве кинооператора его творческий путь был связан с многочисленными картинами, среди которых: «Я искушен в любви и в чистом искусстве 2», «Агент национальной безопасности 4», «Улицы разбитых фонарей 5», «Агент национальной безопасности 5», «Улицы разбитых фонарей 6», «Ментовские войны 2», «Ментовские войны 3», «Улицы разбитых фонарей 8», «Последнее путешествие Синдбада», «Передел. Кровь с молоком», «Соло для пистолета с оркестром», «Улицы разбитых фонарей 9», «Клеймо», «Государственная защита», «Улицы разбитых фонарей 10», «Тайны следствия 14», «Погоня за прошлым», «Тайны следствия 16» и другие.
В актерском амплуа он принял участие в съемках сериалов «Клеймо» и «Крот 2».
Известно, что Искяндаров скончался 3 марта 2026 года. Причина смерти не называется.