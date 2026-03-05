Мишустин поздравил Елену Яковлеву с юбилеем

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 65-летним юбилеем народную артистку России Елену Яковлеву, отметив искренность и глубину ее образов в театре и кино.
«Созданные вами на театральных подмостках и в кино драматические, комедийные, острохарактерные образы отличаются неподдельной искренностью и глубиной, заставляют людей сопереживать. Чтобы так ярко и вдохновенно играть, нужно тонко чувствовать и проживать каждую роль, как это делаете вы», — отмечается в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.
Мишустин пожелал Яковлевой успехов, здоровья, новых проектов.
Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский (Житомирская область Украинской ССР). В общей сложности актриса снялась в более чем 80 фильмах и сериалах.