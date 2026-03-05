Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин поздравил Елену Яковлеву с юбилеем

Премьер отметил яркую и вдохновенную игру актрисы
Елена Яковлева
Елена ЯковлеваИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 65-летним юбилеем народную артистку России Елену Яковлеву, отметив искренность и глубину ее образов в театре и кино.

«Созданные вами на театральных подмостках и в кино драматические, комедийные, острохарактерные образы отличаются неподдельной искренностью и глубиной, заставляют людей сопереживать. Чтобы так ярко и вдохновенно играть, нужно тонко чувствовать и проживать каждую роль, как это делаете вы», — отмечается в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Елена Яковлева на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба
Елена Яковлева на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба

Мишустин пожелал Яковлевой успехов, здоровья, новых проектов.

Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский (Житомирская область Украинской ССР). В общей сложности актриса снялась в более чем 80 фильмах и сериалах.