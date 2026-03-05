Ричмонд
Сын Михаила Ефремова оценил первый выход отца на сцену после долгого перерыва

Актер признался, что рад снова видеть Михаила Ефремова на сцене
Михаил и Никита Ефремовы
Михаил и Никита Ефремовы

Никита Ефремов поделился своими впечатлениями от спектакля «Без свидетелей», в котором играет его отец Михаил Ефремов. Это первая постановка Михаила Олеговича после его выхода из тюрьмы по УДО.

Наследник артиста побывал на закрытой премьере и рассказал, что рад вновь видеть отца на большой сцене. 

«Конечно, до премьеры еще много времени, надеюсь, многое подтянется. У меня удивление, насколько себя уютно чувствует на сцене Анна Никитична, это ее дебют. Для меня не удивление, как уверенно на сцене держится Михаил Олегович, и приятно его очень видеть после тех событий. Очень, конечно, тяжелая пьеса. Она трудная для актеров, она многоступенчатая. Я надеюсь, что доведут все это дело до победного конца. Как говорится, спектакль нужно смотреть не на премьере, а на 10-м показе. Поэтому хочу еще попозже прийти. Сейчас все-таки были свои, интересно посмотреть на реакцию зрителей», — рассказал 37-летний актер «СтарХиту».

Михаил Ефремов и Никита Михалков на премьере спектакля «Без свидетелей», фото: соцсети
Михаил Ефремов и Никита Михалков на премьере спектакля «Без свидетелей», фото: соцсети

Напомним, Михаил Ефремов в 2020 году стал виновником смертельного ДТП. Актер в нетрезвом состоянии сел за руль и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб.

Весной 2025 года Михаил Олегович вышел из тюрьмы по УДО. Позже артисту предложили работу в театре «Мастерская “12”», художественным руководителем которого является Никита Михалков. В постановке «Без свидетелей» артист играет с Анной Михалковой.

Ближайшие показы спектакля «Без свидетелей» состоятся в «Мастерской “12”» 25, 26 и 27 марта.