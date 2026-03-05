«Конечно, до премьеры еще много времени, надеюсь, многое подтянется. У меня удивление, насколько себя уютно чувствует на сцене Анна Никитична, это ее дебют. Для меня не удивление, как уверенно на сцене держится Михаил Олегович, и приятно его очень видеть после тех событий. Очень, конечно, тяжелая пьеса. Она трудная для актеров, она многоступенчатая. Я надеюсь, что доведут все это дело до победного конца. Как говорится, спектакль нужно смотреть не на премьере, а на 10-м показе. Поэтому хочу еще попозже прийти. Сейчас все-таки были свои, интересно посмотреть на реакцию зрителей», — рассказал 37-летний актер «СтарХиту».