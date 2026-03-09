В начале марта стало известно, что звезда сериала «Эйфория» Зендая и Том Холланд поженились. Информацию об этом подтвердил стилист актрисы Ло Роуч в эксклюзивном комментарии для программы Access Hollywood на красной дорожке премии Actor Awards 2026. На вопрос журналиста о семейном статусе пары Роуч ответил: «Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили». Так он подтвердил многочисленные слухи, циркулировавшие в прессе последний год.
Зендая и Том Холланд познакомились в 2016 году на съемочной площадке фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Свои отношения пара официально подтвердила в 2021 году, однако всегда держала в тайне подробности личной жизни. Официальная помолвка состоялась в конце 2024 года, а в январе 2025-го актриса впервые появилась на публике с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце во время церемонии «Золотой глобус».
В декабре 2025 года в социальных сетях и СМИ начали распространяться предположения о возможной беременности Зендаи. Поводом стали фотографии из Лондона, где пара проводила рождественские праздники с семьей Холланда. На снимках, опубликованных братом Тома, Зендая была одета в свободного кроя и прикрывала живот сумкой, что вызвало волну обсуждений среди поклонников.
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус
Звезда «Бэтмена» и «Сумерек» Роберт Паттинсон и певица Сьюки Уотерхаус голливудского пафоса выбрали тихий семейный праздник. Пара обменялась клятвами вскоре после рождения дочери в марте 2024 года. Церемония прошла в строгом секрете: на нее пригласили только самых близких. Папарацци узнали о событии последними, поэтому в сеть не попало ни одного кадра с торжества.
Эта свадьба стала финалом долгой трансформации Паттинсона. В свои 38 лет актер окончательно ушел от образа скандального кумира в сторону тихой семейной жизни. Их роман со Сьюки начался еще в 2018 году, но влюбленные годами мастерски скрывались от камер. Первый совместный выход пары состоялся лишь спустя четыре года отношений. Теперь Роберт открыто называет семью своим главным приоритетом.
Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед
Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд тоже официально вышел из списка завидных холостяков. Его свадьба с датским продюсером Метте-Мари Конгсвед прошла в обстановке строжайшей секретности. Пара улетела в Швецию и расписалась прямо в канун Нового года. На закрытую церемонию позвали только 80 самых близких друзей и родственников. О смене статуса Элайджа проговорился сам: в январском интервью он случайно назвал Метте-Мари своей женой. Позже журналисты TMZ нашли документальное подтверждение этого брака.
История любви Фродо Бэггинса и его избранницы началась еще в 2017 году на съемочной площадке. С тех пор пара мастерски скрывает личную жизнь от камер. Сейчас супруги воспитывают двоих детей — сына Эвана и маленькую дочь. Актер признается, что роль отца для него важнее любых голливудских контрактов. Ради семьи он легко отказался от светских тусовок и теперь с удовольствием встает в шесть утра, чтобы провести время с детьми.
Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови
Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун тоже выбрала путь секретности. В мае 2024 года 20-летняя актриса и ее 22-летний возлюбленный Джейк Бон Джови тайно поженились. Пара не стала делать публичных заявлений, хотя папарацци быстро заметили обручальные кольца на их пальцах. За молодоженов новость подтвердил отец жениха — легендарный рокер Джон Бон Джови. Музыкант признался, что свадьба была маленькой и очень красивой, а его сын светился от счастья.
История этой пары началась в 2021 году с дружеских селфи в соцсетях. Вскоре «лучшие друзья» стали неразлучны: они вместе праздновали дни рождения и официально вышли на красную дорожку премии BAFTA. До встречи с Джейком у Милли был короткий роман с регбистом Джозефом Робинсоном, но именно сын рок-звезды стал ее главной любовью.
Крис Эванс и Альба Баптиста
«Капитан Америка» Крис Эванс тайно женился на португальской актрисе Альбе Баптисте на закрытой церемонии в Бостоне. Чтобы сохранить тайну, пара пошла на радикальные меры: гости подписали договор о неразглашении и сдали мобильные телефоны на входе. На торжество пригласили только самых близких, включая коллег Криса по фильмам Marvel — Роберта Дауни-младшего и Криса Хемсворта. Инсайдеры утверждают, что Эванс еще никогда не был так счастлив.
До встречи с Альбой у Криса были громкие романы с Джессикой Бил и Минкой Келли, но до свадьбы дело не доходило. Отношения с Баптистой начались еще в 2021 году, хотя официально о них заговорили лишь спустя год. Избранница актера — дочь инженера и переводчика из Лиссабона, она известна по ролям в фильмах «Монахиня-воин» и «Миссис Харрис едет в Париж». Сейчас супруги наслаждаются семейной жизнью и, несмотря на статус мировых звезд, продолжают оберегать свой союз от лишнего внимания.
Джеймс МакЭвой и Лиза Либерати
Звезда «Людей Икс» Джеймс МакЭвой тоже выбрал путь максимальной скрытности. Его свадьба с Лизой Либерати прошла в закрытом режиме, поэтому в прессе до сих пор нет почти никаких подробностей. Актер перестал афишировать личную жизнь после развода с первой женой Энн-Мэри Дафф и долго скрывал новый роман. Поклонники заподозрили перемены, когда заметили обручальное кольцо на пальце Лизы во время их прогулки в Филадельфии. На тайную церемонию пара пригласила лишь нескольких самых близких друзей и родственников.
История их любви началась в 2016 году на съемочной площадке триллера «Сплит». Лиза работала помощником режиссера М. Найта Шьямалана и часто общалась с Джеймсом по рабочим вопросам. Актер тогда переживал сложный разрыв, и Лиза стала для него надежной опорой. Несмотря на новый брак, МакЭвой сохранил прекрасные отношения с бывшей супругой ради общего сына. Сейчас 46-летний актер окончательно закрыл тему частной жизни для журналистов, предпочитая тихие будни со своей новой семьей.