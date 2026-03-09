До встречи с Альбой у Криса были громкие романы с Джессикой Бил и Минкой Келли, но до свадьбы дело не доходило. Отношения с Баптистой начались еще в 2021 году, хотя официально о них заговорили лишь спустя год. Избранница актера — дочь инженера и переводчика из Лиссабона, она известна по ролям в фильмах «Монахиня-воин» и «Миссис Харрис едет в Париж». Сейчас супруги наслаждаются семейной жизнью и, несмотря на статус мировых звезд, продолжают оберегать свой союз от лишнего внимания.