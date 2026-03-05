Юра Борисов с супругой Анной Шевчук появился на премьере фильма «Картины дружеских связей», которая состоялась 3 марта в кинотеатре «Художественный».
На красную дорожку звезда фильма «Анора» вышел в голубых джинсах, белой футболке и черной кофте на молнии.
Его супруга, актриса Анна Шевчук, поддержала мужа парным образом: она выбрала голубые джинсы и белую рубашку. Анна распустила волосы и выбрала в качестве аксессуара черный клатч.
Ранее Борисов с семьей посещал премьеру новой экранизации «Буратино», которая состоялась в конце декабря. На красную дорожку актер вышел вместе с супругой и двумя дочерями — Марфой и Акулиной.