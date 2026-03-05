В самом кассовом фильме в истории отечественного проката «Чебурашке» она сыграла Римму — властную и элегантную владелицу шоколадной фабрики. Ее персонаж — явная отсылка к старухе Шапокляк из оригинальной сказки Эдуарда Успенского. Об этом говорит хотя бы многообразие головных уборов. Вместо крыски Лариски у нее исполнительный помощник Ларион (Дмитрий Лысенков). А вот вредность скорее уступает деловой хватке бизнес-леди. При этом несмотря на всю строгость с подчиненными и конкурентами, сама Римма ходит на поводу у своей избалованной внучки. Касса более чем в 7 миллиардов рублей, разумеется, обеспечила продолжение истории. В начале 2026-го на экраны вышел «Чебурашка 2», где вновь появилась героиня нашего материала.