Имя Елены Яковлевой неразрывно связано с двумя работами. Первая — Таня Зайцева из «Интердевочки» (1989), благодаря которой она стала звездой. Вторая — следователь Анастасия Каменская из одноименного сериала, принесшая ей премию ТЭФИ. Однако Яковлева не из тех, кто будет просто почивать на лаврах. Обладательница «Золотого орла», «Ники», государственной премии и множества других наград продолжает активно сниматься и только пополнять свою галерею ярких образов. Рассказываем, что стоит посмотреть.
«Последний богатырь»
Дебютная часть франшизы «Последний богатырь» вышла в 2017-м и стала одним из наиболее кассовых проектов в российской истории. В ней рассказывается про Ивана (Виктор Хориняк), который внезапно попадает в волшебное царство Белогорье и обнаруживает, что является потомком Ильи Муромца.
Яковлева здесь воплотила Бабу Ягу. Сварливая и хитрая она при этом по-своему обаятельная. С первого же ее появления стало понятно, что дальше без этого героя не обойдется. Баба Яга появилась во всех частях трилогии, в сериале «Последний богатырь. Наследие», а также в спин-оффе «Финист. Первый богатырь» (2025).
«Чебурашка»
В самом кассовом фильме в истории отечественного проката «Чебурашке» она сыграла Римму — властную и элегантную владелицу шоколадной фабрики. Ее персонаж — явная отсылка к старухе Шапокляк из оригинальной сказки Эдуарда Успенского. Об этом говорит хотя бы многообразие головных уборов. Вместо крыски Лариски у нее исполнительный помощник Ларион (Дмитрий Лысенков). А вот вредность скорее уступает деловой хватке бизнес-леди. При этом несмотря на всю строгость с подчиненными и конкурентами, сама Римма ходит на поводу у своей избалованной внучки. Касса более чем в 7 миллиардов рублей, разумеется, обеспечила продолжение истории. В начале 2026-го на экраны вышел «Чебурашка 2», где вновь появилась героиня нашего материала.
«Свет»
Одной из самых серьезных и глубоких работ актрисы за последнее время стала драма «Свет». Это дебютная работа режиссера Антона Коломейца. В ней Яковлева предстала Татьяной Сергеевной, соцработником, которая много-много лет помогает другим. Однако накануне своего 60-летия случайная встреча возвращает ее мыслями в юность. Она вспоминает о событиях, которые так долго и упорно пыталась забыть.
Перед зрителями разворачивается сразу две временные петли: зимнее настоящее Татьяны и яркое прошлое 1970-х, где юную героиню играет Дарья Коныжева. Картина получила главный приз на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге, а также специальную награду жюри за лучший актерский ансамбль. Многие критики назвали роль Татьяны Сергеевны одной из главных в карьере Яковлевой.
«Мастодонт»
В «Мастодонте» она сыграла Тамару — деловую и циничную женщину, занимающую высокий пост. Но еще важнее, что она первая любовь главного героя — чиновника старой закалки Виктора Петровича (Федор Добронравов). После их случайно встречи Виктор узнает, у него от Тамары есть дочь. Он едет в Москву, чтобы познакомиться с ней и наладить отношения. Вот только, чтобы сблизиться с ней, он сначала тайно устраивается в министерстве цифрового развития, где дочь занимает высокий пост.
В первую очередь зрители отмечали именно дуэт Яковлевой и Добронравова. Их персонажи очень разные. Тамара привыкла все контролировать, а Виктор очень простой человек, которому сложно угнаться за прогрессом. Отсюда масса забавных, но очень теплых ситуаций. К тому же не так просто игнорировать прежние чувства. У сериала пока два сезона.
«Дама с собачкой»
В детективном сериале «Дама с собачкой» Яковлева возвращается к жанру расследования, но в совершенно ином ключе, нежели в «Каменской». Ее героиня Агата Денисовна — бывшая учительница математики, которая после смерти мужа переезжает в элитный поселок к дочери. Невольно она оказывается свидетелем загадочного убийства и в компании бывшего ученика-следователя (Сергей Перегудов) и соседа-судьи на пенсии (Александр Балуев) берется за собственное расследование.
За роль Агаты Денисовны Яковлева получила премию «Золотой орел» как лучшая актриса на телевидении. Сериал также удостоен премии ТЭФИ в категории «Комедийный сериал». Он насчитывает три сезона, а четвертый уже анонсирован.
«Тюльпаны»
Самая свежая работа актрисы совпала с ее юбилеем: романтическая комедия-альманах вышла в прокат ровно 5 марта 2026-го. Создатели «Елок» на этот раз представили пять новелл, действие которых разворачивается в разных городах России накануне 8 Марта. Яковлева сыграла Тамару в истории «Гриша» режиссера Юлии Узких. Сюжет такой: одинокой женщине под дверь подбрасывают умную колонку с голосовым помощником по имени Гриша. И теперь она хочет выяснить, кто же этот загадочный даритель. Партнером актрисы по новелле выступил Алексей Серебряков.