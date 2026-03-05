Бывшая жена звезды «Бумера» снялась в крошечном бикини: «Застряли на Сейшелах»

Бывшая жена звезды «Бумера» Андрея Мерзликина снялась в крошечном бикини. Пиар-менеджер Анна Мерзликина позировала на пляже на Сейшелах и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она призналась, что пока не может вернуться в Россию.
«Наш обратный рейс через Дубай отменили. Кажется, мы застряли на Сейшелах. Хотелось бы, конечно, поскорее в московскую слякоть. Но я учусь доверять жизни», — поделилась бизнесвумен.
Мерзликина улетела в отпуск без детей.
Ранее бывшая жена Мерзликина поделилась редкими кадрами с их четырьмя детьми.