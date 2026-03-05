Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшая жена звезды «Бумера» снялась в крошечном бикини: «Застряли на Сейшелах»

Бывшая жена актера Андрея Мерзликина опубликовала фото в бикини
Андрей Мерзликин с женой
Андрей Мерзликин с женой

Бывшая жена звезды «Бумера» Андрея Мерзликина снялась в крошечном бикини. Пиар-менеджер Анна Мерзликина позировала на пляже на Сейшелах и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она призналась, что пока не может вернуться в Россию.

Анна Мерзликина / фото: соцсети
Анна Мерзликина / фото: соцсети

«Наш обратный рейс через Дубай отменили. Кажется, мы застряли на Сейшелах. Хотелось бы, конечно, поскорее в московскую слякоть. Но я учусь доверять жизни», — поделилась бизнесвумен.

Мерзликина улетела в отпуск без детей.

Ранее бывшая жена Мерзликина поделилась редкими кадрами с их четырьмя детьми.