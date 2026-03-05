Звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон заподозрили в романе с мексиканским бизнесменом

Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон закрутила роман с наследником одной из богатейших семей Мексики, предпринимателем Гонсало Эвиа Байлером. Фото опубликованы на сайте People.
4 марта папарацци засняли знаменитостей во время поцелуя в аэропорту. Затем влюбленных заметили за ужином в фешенебельном ресторане.
Как сообщают журналисты, впервые актрису и бизнесмена подловили вместе в Куршевеле в конце 2025 года. Позже знаменитостей заметили на полуострове Пунта-Мита, который расположен на побережье Мексики. При этом ни Эмму Уотсон, ни Гонсало Эвиа Байлера не комментировали слухи о романе.
