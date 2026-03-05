Ричмонд
Светлана Иванова впервые за долгое время вышла в свет вместе с 64-летним мужем

Пара появилась на премьере фильма фильма «Картины дружеских связей»

Светлана Иванова впервые за долгое время вышла в свет с мужем, режиссером Джаником Файзиевым. Супруги появились на премьере фильма «Картины дружеских связей», которая состоялась 3 марта в кинотеатре «Художественный».

Джаник Файзиев и Светлана Иванова
Джаник Файзиев и Светлана Иванова

40-летняя актриса и 64-летний режиссер пришли в парных нарядах в кежуал-стиле. Иванова предпочла голубые джинсы и свитшот шоколадного цвета. Она собрала волосы в хвост и сделала легкий макияж.

Ее супруг выбрал черные брюки и черно-белую рубашку, под которую надел белую футболку.

Ранее пара выходила вместе в свет почти год назад. Супруги вместе с дочерями посетили премьеру циркового шоу «Сны Пушкина».