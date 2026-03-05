Картина основана на реальной истории самого молодого ополченца ДНР, который в 18 лет ушел на фронт, чтобы защитить родную землю и спасти мать из осажденного Мариуполя. Действие фильма разворачивается в 2022 году. Главный герой — молодой парень из Донецка, который после смерти отца остается совершенно один. Он не видел мать с детства, мечтал о карьере рэпера, был далек от политики и не представлял, с чем на самом деле связана война.