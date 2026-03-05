«Малыш» (2026) — российская военная драма, главную роль в которой исполнил Глеб Калюжный. Режиссером картины выступил Андрей Симонов, известный по проектам «20/22» и «Больше чем любовь». В фильме также снялись Иван Алексеев, Олег Васильков, Полина Агуреева, Алексей Матюхин, Никита Манец, Даниил Чуп, Мудиага Огхенекевве Увво и другие.
Картина основана на реальной истории самого молодого ополченца ДНР, который в 18 лет ушел на фронт, чтобы защитить родную землю и спасти мать из осажденного Мариуполя. Действие фильма разворачивается в 2022 году. Главный герой — молодой парень из Донецка, который после смерти отца остается совершенно один. Он не видел мать с детства, мечтал о карьере рэпера, был далек от политики и не представлял, с чем на самом деле связана война.
Все изменилось, когда герой узнал, что его мать находится в осажденном Мариуполе среди пленных мирных жителей. Не раздумывая, он записался добровольцем в штурмовой отряд и отправился на фронт. Впереди у него тяжелый путь, на котором придется не только попытаться найти мать, но и пройти болезненное превращение из обычного подростка в настоящего бойца.
Сюжет требовал максимальной достоверности, поэтому создатели фильма выбрали для съемок сразу несколько регионов, в том числе реальные города и площадки, напрямую связанные с событиями картины. Именно о них и пойдет речь далее.
Локации, где снимали фильм «Малыш» (2026)
Фильм «Малыш» создан при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг.Кино». Съемки военной драмы, вышедшей в широкий прокат 26 февраля 2026 года, проходили в нескольких регионах. Значительная часть сцен снималась в Донецке и Мариуполе — городах, напрямую связанных с историей главного героя. Несколько сцен снимались на руинах завода «Азовсталь». Здесь создавались эпизоды боевых действий и разрушенных пейзажей, что усиливало документальную правдоподобность картины.
Часть съемок проходила в Крыму, в павильонах контент-студии «Юг.Кино», которая входит в экосистему арт-кластера «Таврида». Здесь работали над финальными и технически сложными эпизодами, где требовался полный контроль над декорациями, спецэффектами и безопасностью актеров.
Интересные факты о фильме «Малыш» (2026)
Собрали несколько интересных фактов о съемках фильма «Малыш». Расскажем о самых любопытных моментах.
Автором одного из главных саундтреков к фильму стал музыкант лейбла «Таврида.АРТ» Сергей Нихаенко. Его песня «Высота» автобиографична: в 2022 году сам артист из Луганской Народной Республики отправился добровольцем на фронт.
Глеб Калюжный сразу после съемок пошел на срочную службу в российскую армию.
Фильм стал третьей попыткой режиссера Андрея Симонова отразить на экране военные действия России на Украине. Первый фильм о СВО, «20/22», Симонов выпустил в 2024 году и стал первым режиссером, решившимся на подобный шаг.
Глеб Калюжный отмечал, что Павел Черток, реальный герой, на основе истории которого снят фильм, обладает невероятной силой духа, искренне любит семью и страну. Актер провел с ним почти три месяца на съемках, и это общение помогло глубже понять происходящие события.
Рядом с актерами на съемочной площадке были реальные бойцы, которые прошли через военные действия. Они делились своим опытом и рассказывали, как события происходят в реальности.