Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Александр Сокуров планирует работу над музыкальным фильмом

Режиссер Сокуров сообщил, что хочет снять музыкальное кино
Александр Сокуров
Александр СокуровИсточник: Rex / Fotodom.ru

Режиссер Александр Сокуров планирует работу над музыкальным фильмом. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, съемки картины начнутся в 2026 году, если Сокурову удастся найти финансирование и согласовать локации.

«Очень хочу продолжать снимать. Предложения есть, но они, к сожалению, не относятся к работе в моей стране, в которой я хотел бы работать. Все предложения касаются работы за пределами моей Родины. Я буду, конечно, работать, в ближайшее время начну», — поделился режиссер.

Ранее Александр Сокуров отреагировал на исключение из совета по развитию кинематографии.