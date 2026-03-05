Режиссер Александр Сокуров планирует работу над музыкальным фильмом. Об этом сообщает kp.ru.
По данным издания, съемки картины начнутся в 2026 году, если Сокурову удастся найти финансирование и согласовать локации.
«Очень хочу продолжать снимать. Предложения есть, но они, к сожалению, не относятся к работе в моей стране, в которой я хотел бы работать. Все предложения касаются работы за пределами моей Родины. Я буду, конечно, работать, в ближайшее время начну», — поделился режиссер.
Ранее Александр Сокуров отреагировал на исключение из совета по развитию кинематографии.