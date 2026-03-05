Актриса Глафира Тарханова впервые за долгое время сменила имидж. Звезда решилась на короткую стрижку. Она показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свой новый образ. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Лучше до или после? У актрис волосы — рабочий материал, память о нерадивых гримерах. Еще немного, годик точно, и я восстановлю привычные здоровые волосы», — отметила артистка.
Пользователи соцсети активно прокомментировали ее пост: «Ого, круто», «Великолепна! Что-то в духе Клеопатры», «С новой прической даже огонька в глазах прибавилось», «Отлично», «Красоту ничем не испортить», «Прекрасно выглядите», «Правильно, иногда надо меняться», «Очень идет».
