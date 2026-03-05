В сети обсудили внешность 62-летнего Брэда Питта на фото со съемок нового фильма

Пользователи сети обсудили внешность американского актера Брэда Питта на новых фото со съемок фильма «Всадники». Кадры и комментарии появились в Instagram-аккаунте издания Just Jared (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
62-летний артист запечатлен на размещенных снимках в черных ботинках, потертых джинсах, темно-синем свитере и серой куртке с розовыми вставками. Кроме того, он предстал перед камерами с седой бородой и взъерошенной прической.
Поклонники оценили внешний вид кинозвезды в комментариях под постом.
«Он хорошо выглядит для своего возраста», «Он хорош, но его глаза такие грустные», «Какой красивый мужчина», «Великолепный!», «Отлично смотрится», «С ним все еще работает тот самый парикмахер, который делает ему шикарные образы», — высказывались они.
Ранее образ Брэда Питта из культового фильма высмеяли за нелепый парик и усы.