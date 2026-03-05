Друг Натальи Крачковской заявил об удручающем состоянии ее могилы

Место захоронения Натальи Крачковской на Троекуровском кладбище долгое время находилось в запущенном состоянии. Не было памятника и должного ухода. Об этом aif.ru рассказал близкий друг и продюсер актрисы Андрей Загорский.
«Картина здесь долгое время была удручающей. С момента похорон и вплоть до недавнего времени над могилой возвышался лишь обшарпанный деревянный крест. Достойное надгробие появилось буквально два с половиной года назад — процесс затянулся из-за бюрократических проволочек», — сказал Загорский.
По его словам, установка монумента также откладывалась из-за перезахоронения праха супруга актрисы: «В 2021 году сын Василий перенес прах отца к маме. Земля должна была осесть, поэтому два года ждали, прежде чем ставить памятник».