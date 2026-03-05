Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Друг Натальи Крачковской заявил об удручающем состоянии ее могилы

Место захоронения актрисы Крачковской на Троекуровском кладбище долгое время находилось в запущенном состоянии
Наталья крачковская
Наталья крачковскаяИсточник: Legion-Media

Место захоронения Натальи Крачковской на Троекуровском кладбище долгое время находилось в запущенном состоянии. Не было памятника и должного ухода. Об этом aif.ru рассказал близкий друг и продюсер актрисы Андрей Загорский.

«Картина здесь долгое время была удручающей. С момента похорон и вплоть до недавнего времени над могилой возвышался лишь обшарпанный деревянный крест. Достойное надгробие появилось буквально два с половиной года назад — процесс затянулся из-за бюрократических проволочек», — сказал Загорский.

По его словам, установка монумента также откладывалась из-за перезахоронения праха супруга актрисы: «В 2021 году сын Василий перенес прах отца к маме. Земля должна была осесть, поэтому два года ждали, прежде чем ставить памятник».