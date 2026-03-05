Ричмонд
Звезда «Ландышей» Ника Здорик о своей героине: «Катя без меня не существует»

Актриса Здорик призналась, что видит схожесть со своей героиней в «Ландышах»
Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»
Актриса Ника Здорик призналась, что роль Кати в сериале «Ландыши» стала для нее особенно личной. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на праздновании финала второго сезона сериала «Ландыши. Вторая весна».

По ее словам, это не просто персонаж по сценарию, а собирательный образ, в котором объединены авторская идея и ее собственный характер. Актриса подчеркнула, что качества Кати есть в ней самой.

Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»
«То есть Катя без меня, так же как и я без Кати, она не существует», — призналась Здорик.

Она добавила, что все персонажи в фильмах проходят через личный фильтр артистов. При этом в случае с ней совпадений с ее героиней оказалось особенно много. Так, например, схожими оказались характер, взбалмошность, трепетность, искренность, способность глубоко переживать любовь и боль.

Ранее актер Тяптушкин признался, что перенял черты своего персонажа из «Ландышей».