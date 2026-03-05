Актриса Юлия Топольницкая рассказала о последнем фильме Коляды

В Москве 4 марта состоялась светская премьера романтической комедии «Тюльпаны». В центре сюжета пять новелл — это добрые истории о людях из разных городов страны, которые в праздник 8 Марта сталкиваются с неординарными ситуациями и незапланированными встречами, в корне меняющими их жизнь.
В одном из эпизодов снялся уральский драматург Николай Коляда, скончавшийся незадолго до премьеры — 2 марта. Команда проекта почтила его память со сцены.
«Мы познакомились с Николаем Владимировичем на съемках. У нас был один съемочный день. Было очень здорово! Он много шутил, рассказывал разные истории про актерское мастерство, а потом пригласил в свой “Коляда-театр”, и я сходила к нему на спектакль. Очень жаль, что у нас было такое короткое знакомство, но я рада, что оно состоялось», — поделилась в беседе с «Известиями» перед показом фильма актриса Юлия Топольницкая.
В широкий прокат фильм «Тюльпаны» выходит 5 марта и планируется, что он станет новой весенней традицией, как раннее произошло с новогодней франшизой «Елки».