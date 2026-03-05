Актриса Юлия Топольницкая рассказала о последнем фильме Коляды

«Мы познакомились с Николаем Владимировичем на съемках. У нас был один съемочный день. Было очень здорово! Он много шутил, рассказывал разные истории про актерское мастерство, а потом пригласил в свой “Коляда-театр”, и я сходила к нему на спектакль. Очень жаль, что у нас было такое короткое знакомство, но я рада, что оно состоялось», — поделилась в беседе с «Известиями» перед показом фильма актриса Юлия Топольницкая.