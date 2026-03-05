Саундтрек музыканта из ЛНР к фильму «Малыш» ежедневно слушают до 50 тыс. человек

«На самом деле эта песня была написана о своих, о тех, кто там именно непосредственно в тот момент со мной находился. И я думал, что эта песня будет понятна только тем, кто там был. По иронии судьбы в 23-м году на фестивале “Таврида. Арт” ставился музыкальный патриотический спектакль “Вера. Надежда. Любовь”, и меня туда пригласили сыграть небольшую роль и спеть какую-то из своих песен — я прислал “демки” на диктофон наигранные, и режиссер почему-то зацепился именно за слова песни “Высота”. И вот с того момента эта песня идет со мной плечом к плечу. Она сейчас является одной из самых известных песен среди бойцов, которые находятся в зоне СВО, она является поддержкой для ребят и их родных, она имеет уже более 20 млн прослушиваний в общей сложности. Число прослушиваний растет, ежедневно песню слушают порядка 50 тыс. человек», — сказал он, отметив, что как только фильм «Малыш» выйдет на цифровых платформах число слушателей песни «Высота» увеличится.