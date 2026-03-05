Ричмонд
Саундтрек музыканта из ЛНР к фильму «Малыш» ежедневно слушают до 50 тыс. человек

Главную роль в военной драме исполнил Глеб Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию
Кадр из фильма «Малыш»
Кадр из фильма «Малыш»

ЛУГАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Песню «Высота» — саундтрек музыканта из Луганской Народной Республики к военной драме «Малыш» на различных цифровых площадках ежедневно слушают до 50 тыс. пользователей. Об этом ТАСС рассказал автор саундтрека музыкант Сергей Нихаенко.

По его словам, стихи к будущей песне написаны в 2022 году, когда по мобилизации музыкант попал на территорию Харьковской области, где его подразделение находилось в непосредственной близости к подразделениям ВСУ. Вернувшись домой, Нихаенко «положил стихи на музыку».

Кадр из фильма «Малыш»
Кадр из фильма «Малыш»

«На самом деле эта песня была написана о своих, о тех, кто там именно непосредственно в тот момент со мной находился. И я думал, что эта песня будет понятна только тем, кто там был. По иронии судьбы в 23-м году на фестивале “Таврида. Арт” ставился музыкальный патриотический спектакль “Вера. Надежда. Любовь”, и меня туда пригласили сыграть небольшую роль и спеть какую-то из своих песен — я прислал “демки” на диктофон наигранные, и режиссер почему-то зацепился именно за слова песни “Высота”. И вот с того момента эта песня идет со мной плечом к плечу. Она сейчас является одной из самых известных песен среди бойцов, которые находятся в зоне СВО, она является поддержкой для ребят и их родных, она имеет уже более 20 млн прослушиваний в общей сложности. Число прослушиваний растет, ежедневно песню слушают порядка 50 тыс. человек», — сказал он, отметив, что как только фильм «Малыш» выйдет на цифровых платформах число слушателей песни «Высота» увеличится.

Кадр из фильма «Малыш»
Кадр из фильма «Малыш»

Нихаенко уточнил, что песня носит название позиции, на которой находилось подразделение музыканта в Харьковской области. «Для фильма не менялся ни текст, ни аранжировка. В фильме песня звучит в самом финале как кульминация, и она сделана под лайф, под живое исполнение. Не хочу говорить спойлеры — надо просто сходить в кино или дождаться, когда [фильм “Малыш”] уже появится на стриминговых платформах, посмотреть, чтобы было интересно», — сообщил он.

Нихаенко отметил: для него «большая честь», что его песня оказалась в масштабном проекте — военной драме. «Еще у нас в день премьеры — 26 февраля — вышла своя версия саундтрека, которую сделал я со своей командой. Песня “Высота” в абсолютно другом звучании, кинематографичном. И также команда проекта “Малыш” сняла нам клип — его можно посмотреть на всех цифровых площадках», — рассказал он.

Кадр из фильма «Малыш»
Кадр из фильма «Малыш»

Нихаенко отметил, что это его второй опыт звучания авторских саундтреков в кино — ранее в сериале «2022» вышла его песня «Мысли» в соавторстве с рэпером ST, ставшая заглавным саундтреком кинокартины.

О фильме

Кадр из фильма «Малыш»
Кадр из фильма «Малыш»

Главную роль в военной драме «Малыш» исполнил Глеб Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию. Роль матери Малыша сыграла Полина Агуреева. Производством занимались кинокомпания «Бибиджи» и кинокомпания «Грифон» при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг. Кино». Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму. В широкий российский прокат кинолента вышла 26 февраля 2026 года. ТАСС — генеральный информационный партнер фильма «Малыш».