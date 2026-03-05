Саундтрек музыканта из ЛНР к фильму «Малыш» ежедневно слушают до 50 тыс. человек

ЛУГАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Песню «Высота» — саундтрек музыканта из Луганской Народной Республики к военной драме «Малыш» на различных цифровых площадках ежедневно слушают до 50 тыс. пользователей. Об этом ТАСС рассказал автор саундтрека музыкант Сергей Нихаенко.
По его словам, стихи к будущей песне написаны в 2022 году, когда по мобилизации музыкант попал на территорию Харьковской области, где его подразделение находилось в непосредственной близости к подразделениям ВСУ. Вернувшись домой, Нихаенко «положил стихи на музыку».
«На самом деле эта песня была написана о своих, о тех, кто там именно непосредственно в тот момент со мной находился. И я думал, что эта песня будет понятна только тем, кто там был. По иронии судьбы в 23-м году на фестивале “Таврида. Арт” ставился музыкальный патриотический спектакль “Вера. Надежда. Любовь”, и меня туда пригласили сыграть небольшую роль и спеть какую-то из своих песен — я прислал “демки” на диктофон наигранные, и режиссер почему-то зацепился именно за слова песни “Высота”. И вот с того момента эта песня идет со мной плечом к плечу. Она сейчас является одной из самых известных песен среди бойцов, которые находятся в зоне СВО, она является поддержкой для ребят и их родных, она имеет уже более 20 млн прослушиваний в общей сложности. Число прослушиваний растет, ежедневно песню слушают порядка 50 тыс. человек», — сказал он, отметив, что как только фильм «Малыш» выйдет на цифровых платформах число слушателей песни «Высота» увеличится.
Нихаенко уточнил, что песня носит название позиции, на которой находилось подразделение музыканта в Харьковской области. «Для фильма не менялся ни текст, ни аранжировка. В фильме песня звучит в самом финале как кульминация, и она сделана под лайф, под живое исполнение. Не хочу говорить спойлеры — надо просто сходить в кино или дождаться, когда [фильм “Малыш”] уже появится на стриминговых платформах, посмотреть, чтобы было интересно», — сообщил он.
Нихаенко отметил: для него «большая честь», что его песня оказалась в масштабном проекте — военной драме. «Еще у нас в день премьеры — 26 февраля — вышла своя версия саундтрека, которую сделал я со своей командой. Песня “Высота” в абсолютно другом звучании, кинематографичном. И также команда проекта “Малыш” сняла нам клип — его можно посмотреть на всех цифровых площадках», — рассказал он.
Нихаенко отметил, что это его второй опыт звучания авторских саундтреков в кино — ранее в сериале «2022» вышла его песня «Мысли» в соавторстве с рэпером ST, ставшая заглавным саундтреком кинокартины.
О фильме
Главную роль в военной драме «Малыш» исполнил Глеб Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию. Роль матери Малыша сыграла Полина Агуреева. Производством занимались кинокомпания «Бибиджи» и кинокомпания «Грифон» при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг. Кино». Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму. В широкий российский прокат кинолента вышла 26 февраля 2026 года. ТАСС — генеральный информационный партнер фильма «Малыш».