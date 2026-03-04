Иноагент Трескунов зарабатывает на шоу для русскоязычной аудитории

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Признанный иностранным агентом в РФ и уехавший из страны актер Семен Трескунов (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России) зарабатывает на шоу про российское кино для русскоязычной аудитории, в качестве гостей приглашает российских звезд-иноагентов, выяснило РИА Новости.
В своих соцсетях Трескунов сообщает, что создал проект в партнерстве с другой иммигранткой из России Екатериной Писаревой. Ток-шоу выходит на немецком видеохостинге для русскоязычной аудитории. Просмотр передачи доступен только по платной подписке стоимостью 165−180 евро за год.
В шоу уже приняли участие телеведущая Татьяна Лазарева (лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов), актриса Рина Гришина, комик Антон Пикули (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России), дочь Лазаревой и Михаила Шаца (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России) Соня Шац.
Ранее на Трескунова завели уголовное дело за нарушение деятельности иноагента.