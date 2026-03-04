Минкультуры отказало «Нюрнбергу» в прокатном удостоверении из-за несоответствия законам РФ

«В соответствии с подпунктом “з” пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм, отзыва прокатного удостоверения на фильм и внесения изменений в прокатное удостоверение на фильм, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.05.2024 № 942, было отказано в выдаче прокатного удостоверения фильму “Нюрнберг”», — говорится в сообщении.