Минкультуры отказало «Нюрнбергу» в прокатном удостоверении из-за несоответствия законам РФ

Фильм рассказывает о противостоянии психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала Германа Геринга
Кадр из фильма «Нюрнберг»
Кадр из фильма «Нюрнберг»

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Нюрнберг» режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях из-за несоответствия содержания картины законам РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«В соответствии с подпунктом “з” пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм, отзыва прокатного удостоверения на фильм и внесения изменений в прокатное удостоверение на фильм, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.05.2024 № 942, было отказано в выдаче прокатного удостоверения фильму “Нюрнберг”», — говорится в сообщении.

В пункте «з» Порядка выдачи прокатного удостоверения говорится, что оно может быть отозвано «в связи с иными определенными федеральными законами случаями». Этот пункт отсылает к части 4 статьи 51 закона «О господдержке кинематографии», где указано, что Минкультуры может не выдать удостоверение из-за несоответствия картины федеральным законам РФ.

Фильм рассказывает о психологическом противостоянии психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга в ходе подготовки к Нюрнбергскому процессу.