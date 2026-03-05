Эйдельштейн, Ришар и «Браво»: кинофестиваль «Дух огня» объявил программу

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная XXIV Международному фестивалю кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук, вице-президент кинофестиваля Мария Зверева, председатель отборочной комиссии Петр Шепотинник и другие участники пресс-конференции объявили программы грядущего смотра, составы жюри, культурную, деловую и образовательную программы.
По сложившейся традиции, на фестивале будет представлено сразу несколько конкурсных программ — международные дебюты, российские дебюты, короткометражные дебюты, фильмы для детей и юношества, а также картины, находящиеся на разных этапах производства.
«Если говорить коротко, мы не обращали внимания на форматы и ориентировались только на то, что показалось нам по-настоящему талантливым — даже если это предельно необычно», — отметил Петр Шепотинник.
Фильмы конкурса международных дебютов
В программу международного конкурса кинодебютов в этом году вошли восемь драматических картин из Азии, Европы и Южной Америки: «Глухая» (Испания) о непростом родительстве; «Далеко на востоке» (Иран, Австрия) о женщинах в иранском кино; «Затишье на рассвете» (Китай) о семейных и общечеловеческих связях; «Лучезарная жизнь» (Португалия, Франция) о выстраивании диалога с родными; «Монета» (Италия, Сербия) о метафизических изысканиях; «Ночь уже близится к концу» (Аргентина) о кризисе кинотеатров; «Песни лунного короля» (Россия) о поиске смыслов; и «Форма Момо» (Индия, Южная Корея) о женской независимости и силе традиций.
Фильмы конкурса российских дебютов
В конкурсной программе российских фильмов будут представлены шесть картин разных жанров и форматов. Философское роуд-муви «В горах. Он» Саида Толгурова — своеобразный ответ дебютному фильму режиссера «В горах. Она», который был представлен на фестивале «Новое движение» в 2025 году. «Величие_отсутствия» — документальное путешествие по жизни и творчеству актрисы Аллы Демидовой от режиссеров Софии Федоровой и Никиты Добрынина, создавших творческое объединение SF9987ND.
«Космос засыпает» Антона Мамыкина — метафорическая фэнтези-драма с Дарьей Екамасовой и Марком Эйдельштейном, которые уже ранее снимались вместе в фильмах «Анора» и «Ганди молчал по субботам». «Марийские сказки» Дениса Шаблия познакомят зрителя с фольклором Республики Марий Эл. «Эйгенграу» Мурада Беглярова расскажет о зарождении новой семьи. В программу также вошла экранная версия части сериала «Затмение» Игоря Каграманова — детективного триллера о вспышке черной оспы в Москве в 1960 году.
Фильмы для детей и юношества
Главная тема фестиваля «Дух огня» в 2026 году — дети в кино. В связи с этим на смотре будет организовано немало показов и мероприятий для всей семьи.
В рамках международной конкурсной программы фильмов для детей и юношества «Твое кино» будут представлены пять фильмов со всего света — из России, США, Колумбии, ЮАР, Венгрии, ОАЭ и других стран.
Также гости фестиваля смогут увидеть анимационные фильмы республики Куба и за месяц до кинотеатральной премьеры посмотреть новый фильм Кинокомпании братьев Андреасян «Приключения желтого чемоданчика» с Павлом Прилучным в главной роли.
Внеконкурсные показы
Фильмом открытия фестиваля в этом году станет картина «Человек, который видел медведя, который видел человека» — ее режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли выступил Пьер Ришар, а исполнительными продюсерами стали Иван Самохвалов и Гавриил Гордеев. Премьера фильма состоялась в мае 2025 года в Каннах.
Специальная программа «Год единства народов России» собрала пять короткометражных картин, освещающих жизнь представителей разных народностей, — нанайцев, удмуртов, калмыков, мокшан и якутов. В их число вошла документальная лента «Харама», снятая автором «Пугала» и «Молодости» Дмитрием Давыдовым.
Также в рамках фестиваля запланирован специальный показ фильма «Остров», который в этом году отмечает 20-летие, а 19 марта выходит в повторный прокат. Ленту лично представит режиссер Павел Лунгин.
Культурная программа
В этом году «Дух огня» не ограничится кино и предложит гостям соприкоснуться с другими видами искусства, причем всей семьей.
В рамках фестиваля состоятся музыкальный спектакль «Из жизни планет» о четырех неснятых фильмах 60-х годов с участием Олега Нестерова и группы «Мегаполис»; выступление группы «Браво» с культовыми песнями и новыми композициями; чтение сказки «Аленький цветочек» в исполнении актрисы Кристины Бабушкиной и в сопровождении классической музыки; а также спектакль-концерт Александры Урсуляк «Хорошие песни», где прозвучат хиты 60-х, 70-х и 80-х.
Также на «Духе огня» будут организованы деловая программа для представителей киноиндустрии и образовательная программа для тех, кто делает первые шаги в кинематографе.