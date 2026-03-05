Эйдельштейн, Ришар и «Браво»: кинофестиваль «Дух огня» объявил программу

В программу международного конкурса кинодебютов в этом году вошли восемь драматических картин из Азии, Европы и Южной Америки: «Глухая» (Испания) о непростом родительстве; «Далеко на востоке» (Иран, Австрия) о женщинах в иранском кино; «Затишье на рассвете» (Китай) о семейных и общечеловеческих связях; «Лучезарная жизнь» (Португалия, Франция) о выстраивании диалога с родными; «Монета» (Италия, Сербия) о метафизических изысканиях; «Ночь уже близится к концу» (Аргентина) о кризисе кинотеатров; «Песни лунного короля» (Россия) о поиске смыслов; и «Форма Момо» (Индия, Южная Корея) о женской независимости и силе традиций.