Звезда «Ранеток» объявила о беременности: «Моя жизнь перевернулась»

«Жизнь удивительна… она всегда знает лучшее время для исполнения самой заветной мечты. Моя жизнь за последние годы перевернулась, но именно в ту сторону, в то направление, о котором я так давно мечтала. Любить и быть любимой, получать, отдавать и создавать любовь в новой жизни. Мое большое третье счастье, которое я жду с огромной любовью! Кажется, прошло всего три месяца, но поверьте, скрывать это от вас даже три месяца было непросто! А может кто-то догадывался?» — поделилась артистка.