Звезда «Ранеток» объявила о беременности: «Моя жизнь перевернулась»

Звезда сериала «Ранетки» Анна Руднева объявила о беременности. Певица сообщила в соцсети, что скоро станет многодетной матерью. Она решила больше не скрывать эту новость от поклонников и опубликовала фото с округлившимся животом.
«Жизнь удивительна… она всегда знает лучшее время для исполнения самой заветной мечты. Моя жизнь за последние годы перевернулась, но именно в ту сторону, в то направление, о котором я так давно мечтала. Любить и быть любимой, получать, отдавать и создавать любовь в новой жизни. Мое большое третье счастье, которое я жду с огромной любовью! Кажется, прошло всего три месяца, но поверьте, скрывать это от вас даже три месяца было непросто! А может кто-то догадывался?» — поделилась артистка.
Исполнительница не афиширует личную жизнь и не называет имя своего возлюбленного, от которого забеременела.
Первым мужем Рудневой был актер Павел Сердюк, известный по роли Дениса в сериале «Моя прекрасная няня». Знаменитости поженились в 2012 году, и в том же году у них родилась дочь София. А через три года после этого события супруги развелись.
В 2015 году звезда вышла замуж за Дениса Белина и через несколько месяцев у них родился сын Тимофей. В 2023 году Руднева сообщила о разводе с супругом. По словам певицы, это не было спонтанным решением, но они все равно тяжело переживали расставание.