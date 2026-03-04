Сценарист «Щенячьего патруля» создаст анимационный сериал для российских детей

Уточняется, что «Лесовички» — комедийный мультсериал для детей от 3 до 7 лет о ценности дружбы, любопытстве, заботе о природе и приключениях. Главные герои — маленькие хранители леса, которые прячутся от людей и при любой опасности превращаются в милые лесные кочки, и мальчик Матвей.