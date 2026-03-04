Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сценарист «Щенячьего патруля» создаст анимационный сериал для российских детей

Холдинг ON Медиа подготовит новый детский анимационный сериал
Кадр из фильма «Щенячий патруль: Улетная помощь»
Кадр из фильма «Щенячий патруль: Улетная помощь»

На российские экраны выйдет новый анимационный сериал для детей «Лесовички». Работать над ним будет сценарист «Щенячьего патруля» Джеймс Бекшолл, сообщила пресс-служба автора проекта — холдинга ON Медиа.

Уточняется, что «Лесовички» — комедийный мультсериал для детей от 3 до 7 лет о ценности дружбы, любопытстве, заботе о природе и приключениях. Главные герои — маленькие хранители леса, которые прячутся от людей и при любой опасности превращаются в милые лесные кочки, и мальчик Матвей.

Научным консультантом мультсериала выступает Алексей Бондарев, член Русского географического общества, научный редактор и автор книг, посвященных наукам о живой природе и Земле. Это, считают в холдинге, позволит привнести в проект важные и обучающие элементы.

Проект зародился внутри холдинга — начался с серии книг. В 2024 году издательство «Строки» выпустило электронную книгу и аудиоспектакль «Лесовички. По следам Голубой цапли» — дебютную повесть молодой писательницы Татьяны Смирновой. В 2025 году автор написала для «Строк» вторую повесть.

Увидев интерес аудитории к серии, «Строки» выпустили серию сказок про мир лесовичек. Далее на фоне востребованности книг и самобытность проекта холдинг принял решение создать на его базе анимационный сериал.

«“Лесовички” — первый оригинальный анимационный проект ON Медиа, и создавая его, мы постарались соединить лучшие международные анимационные практики, глубину и доброту классической советской анимации, а также современные образы и динамику сюжета, чтобы контент был интересен малышам», — рассказала глава ON Медиа Софья Митрофанова.

В свою очередь, Бекшолл отметил, что в России рождаются истории, которые близки детям по всему миру.