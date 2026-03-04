В Казани изъятый у Бекмамбетова особняк продали на аукционе за 21,4 млн рублей

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Особняк XIX века на улице Марджани в Казани, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда, продан на электронном аукционе, предложенная покупателем цена составила более 21,4 млн рублей, следует из данных торговой площадки, с которыми ознакомился ТАСС.
«Победитель аукциона — Еремеев Сергей Николаевич. Предложенная цена — 21 443 963 ₽», — указано в информации о подведении итогов аукциона.
Объект культурного наследия регионального значения — Дом Багаутдиновой (Марджани) — Апанаевой 1873 года постройки включает в себя несколько помещений общей площадью более 200 кв. м. Особняк был выставлен на аукцион по начальной цене в размере 9 323 465 рублей с шагом аукциона в 466 173 рубля.
Торги были организованы на основании заочного решения Вахитовского районного суда Казани. Основанием для иска со стороны прокуратуры стали результаты проверки, установившей, что здание, признанное объектом культурного наследия в 2000 году, содержится бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены лишь противоаварийные работы, но полноценная реставрация так и не начата. По состоянию на май 2025 года здание было законсервировано.
Бекмамбетов, выступавший ответчиком по делу, на заседание суда не явился. Как указано в решении суда, проведенная проверка установила, что ответчик бездействовал, не принимал мер к сохранению объекта культурного наследия.
Ранее ТАСС сообщал, что победитель торгов, помимо покупной цены, берет на себя обязательство по проведению восстановительных работ на объекте. Сметная стоимость этих работ оценивается в 91,8 млн рублей.