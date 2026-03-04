В Казани изъятый у Бекмамбетова особняк продали на аукционе за 21,4 млн рублей

Торги были организованы на основании заочного решения Вахитовского районного суда Казани. Основанием для иска со стороны прокуратуры стали результаты проверки, установившей, что здание, признанное объектом культурного наследия в 2000 году, содержится бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены лишь противоаварийные работы, но полноценная реставрация так и не начата. По состоянию на май 2025 года здание было законсервировано.