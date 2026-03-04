Звезда «Кухни» впервые за долгое время вышла в свет с дочерью и особенным сыном

Актриса Елена Ксенофонтова впервые за долгое время вышла в свет с дочерью и особенным сыном. Звезда приехала с 22-летним Тимофеем и 15-летней Софьей на премьеру фильма «Царевна-лягушка 2». Она поделилась кадрами с красной дорожки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость в 2020 году рассказала в шоу «Секрет на миллион», что у первенца расстройство аутистического спектра, этот диагноз ему поставили в детстве. Над мальчиком издевались одноклассники в школе, и он начал заикаться. Сын актрисы тяжело шел на контакт не только с незнакомыми людьми, но и с родственниками.
Артистка говорила, что даже с бабушкой ребенок общался, прячась под столом с коробкой на голове. Однако Тимофей работал над своей проблемой, посещая курсы актерского мастерства. А в 2021 году он стал студентом Института кино и телевидения.
Ранее Елена Ксенофонтова кардинально изменила имидж, вызвав бурное обсуждение в сети.