Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Кухни» впервые за долгое время вышла в свет с дочерью и особенным сыном

Актриса Елена Ксенофонтова появилась на красной дорожке с детьми
Елена Ксенофонтова с детьми, фото: пресс-служба
Елена Ксенофонтова с детьми, фото: пресс-служба

Актриса Елена Ксенофонтова впервые за долгое время вышла в свет с дочерью и особенным сыном. Звезда приехала с 22-летним Тимофеем и 15-летней Софьей на премьеру фильма «Царевна-лягушка 2». Она поделилась кадрами с красной дорожки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость в 2020 году рассказала в шоу «Секрет на миллион», что у первенца расстройство аутистического спектра, этот диагноз ему поставили в детстве. Над мальчиком издевались одноклассники в школе, и он начал заикаться. Сын актрисы тяжело шел на контакт не только с незнакомыми людьми, но и с родственниками.

Елена Ксенофонтова, фото: пресс-служба
Елена Ксенофонтова, фото: пресс-служба

Артистка говорила, что даже с бабушкой ребенок общался, прячась под столом с коробкой на голове. Однако Тимофей работал над своей проблемой, посещая курсы актерского мастерства. А в 2021 году он стал студентом Института кино и телевидения.

Ранее Елена Ксенофонтова кардинально изменила имидж, вызвав бурное обсуждение в сети.