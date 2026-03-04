Ричмонд
59-летняя Литвинова появилась на модном показе в Париже в готическом образе

Актриса приняла участие в показе одного из французских дизайнеров

Рената Литвинова накануне посетила Неделю моды в Париже. В ее рамках состоялся показ модного дома Matières Fécales, в котором 59-летняя актриса приняла участие.

Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

На подиуме звезда появилась в готическом образе. Она вышла в кожаном удлиненном жакете с объемными плечами и длинными рукавами, а также в плиссированной шифоновой юбке. Свой образ артистка дополнила черно-красными перчатками.

Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

Стилисты уложили волосы актрисы в стиле голливудской волны, а визажисты сделали ей яркий макияж с длинными черными стрелками и красной помадой.

«Прекрасная, как всегда, Рената», «Эталон женственности», «Самая лучшая», «Ничего себе! Выглядите как в “Северном ветре” (фильм Ренаты Литвиновой. — Прим. ред.). Очень красиво», «Невероятная», «Икона стиля и женской аристократичной красоты», «Вы прекрасны! Спасибо, что вы живете», — писали ей поклонники.

Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

Напомним, Рената Литвивнова в 2022 году переехала жить в Париж. В Европе актриса гастролирует со своими спектаклями и принимает участие в модных показах.

Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

Недавно Рената Литвинова приезжала в Москву. Актриса устроила фотосессию на фоне сугробов в оренбургском платке.