Рената Литвинова накануне посетила Неделю моды в Париже. В ее рамках состоялся показ модного дома Matières Fécales, в котором 59-летняя актриса приняла участие.
На подиуме звезда появилась в готическом образе. Она вышла в кожаном удлиненном жакете с объемными плечами и длинными рукавами, а также в плиссированной шифоновой юбке. Свой образ артистка дополнила черно-красными перчатками.
Стилисты уложили волосы актрисы в стиле голливудской волны, а визажисты сделали ей яркий макияж с длинными черными стрелками и красной помадой.
«Прекрасная, как всегда, Рената», «Эталон женственности», «Самая лучшая», «Ничего себе! Выглядите как в “Северном ветре” (фильм Ренаты Литвиновой. — Прим. ред.). Очень красиво», «Невероятная», «Икона стиля и женской аристократичной красоты», «Вы прекрасны! Спасибо, что вы живете», — писали ей поклонники.
Напомним, Рената Литвивнова в 2022 году переехала жить в Париж. В Европе актриса гастролирует со своими спектаклями и принимает участие в модных показах.