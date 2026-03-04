«Прекрасная, как всегда, Рената», «Эталон женственности», «Самая лучшая», «Ничего себе! Выглядите как в “Северном ветре” (фильм Ренаты Литвиновой. — Прим. ред.). Очень красиво», «Невероятная», «Икона стиля и женской аристократичной красоты», «Вы прекрасны! Спасибо, что вы живете», — писали ей поклонники.