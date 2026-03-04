Ричмонд
СМИ: Кит Урбан хочет вернуть Николь Кидман после развода

Актриса находится в Австралии с дочерьми
Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит УрбанИсточник: Legion-Media.ru

Кит Урбан планирует предпринять попытку воссоединить свою распавшуюся семью. Спустя пять месяцев после развода с Николь Кидман музыкант столкнулся с «одинокой реальностью» и понял, что жизнь без жены, с которой он провел около 20 лет вместе, совсем не та.

Кидман находится в Австралии с дочерьми, 17-летней Сандей Роуз и 15-летней Фейт Маргарет, ожидая выхода своего нового фильма. Тем временем 58-летний Урбан продолжает гастролировать со своим туром High and Alive и продвигать сериал «Дорога».

«Кита искренне потрясло то, насколько пустым всё кажется теперь, когда Николь и девочки больше не являются частью его повседневной жизни. Он привык к шуму и хаосу семейной жизни, и без этого тишина стала для него невыносимой», — рассказал источник, близкий к музыканту.

Пока неизвестно, как именно Кит намерен возвращать бывшую жену, но инсайдеры предполагают, что он попробует «подобраться» к ней через дочерей. Урбан собирается провести с ними каникулы и очень хочет, чтобы Николь присоединилась к семейному отпуску.

Ранее 17-летнюю дочь Николь Кидман высмеяли в сети за нелепую походку на модном показе.