СМИ: Кит Урбан хочет вернуть Николь Кидман после развода

«Кита искренне потрясло то, насколько пустым всё кажется теперь, когда Николь и девочки больше не являются частью его повседневной жизни. Он привык к шуму и хаосу семейной жизни, и без этого тишина стала для него невыносимой», — рассказал источник, близкий к музыканту.