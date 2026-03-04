Компания Warner Bros. приступила к разработке полнометражного фильма, действие которого развернется во вселенной «Игры престолов». Картина станет расширением культовой франшизы, созданной по книгам Джорджа Р. Р. Мартина.
Сценаристом проекта назначен Бо Уиллимон, известный по работе над сериалами «Карточный домик» и «Андор».
Детали сюжета пока держатся в секрете, но фильм будет посвящен Эйгону I Таргариену — основателю королевской династии и завоевателю Вестероса. Действие ленты, вероятно, развернется за три столетия до событий оригинального сериала. Напомним, что именно к роду Таргариенов принадлежала Дейенерис, роль которой исполнила Эмилия Кларк.
Идея создания киноверсии «Игры престолов» обсуждалась еще в 2013 году, однако тогда канал HBO отклонил ее. Теперь же проект получил зеленый свет, хотя даты начала съемок и премьеры пока не называются.
Ранее фэнтезийная вселенная уже пополнилась спин-оффами: зрители увидели сериал «Дом Дракона», также посвященный Таргариенам, а недавно завершился первый сезон еще одного проекта по книге Джорджа Р. Р. Мартина — «Рыцарь Семи Королевств».