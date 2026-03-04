Звезда «Глухаря» рассказала, как спасалась от конфликта на Ближнем Востоке

Звезде «Глухаря» Виктории Тарасовой посчастливилось в числе первых вернуться в Москву из ОАЭ после начала конфликта на Ближнем Востоке. Знаменитость в беседе с «МК» призналась, что считает возможность вернуться на Родину настоящим чудом.
«Летели девять с чем‑то часов. Облетали зону конфликта. Еды в самолете не было, ничего не было. Но у нас с собой были печенье и финики», — рассказала актриса изданию.
Знаменитость добавила, что ее не смутило отсутствие питания в самолете — она была готова не есть двое суток, лишь бы вернуться домой.
«Знаете, когда мы находились там, отношение к России у многих сильно изменилось — еще в более лучшую сторону. Люди стали еще больше осознавать, как они любят свою родину, свою страну», — поделилась знаменитость.
Ранее Виктория Тарасова рассказала о слаженной работе служб в аэропорту Абу-Даби.