Прилучный обратился к дочери от Муцениеце: «Ты лучшее, что есть в моей жизни»

Актер трогательно поздравил Мию с десятилетием
Павел Прилучный с дочерью Мией
Павел Прилучный с дочерью МиейИсточник: Соцсети

Павел Прилучный в личном блоге опубликовал черно-белое фото своей дочери Мии. Он запечатлел ее в тот момент, когда она что-то снимала на телефон. Актер также трогательно поздравил наследницу с днем рождения — 3 марта Мии исполнилось десять лет.

«Моя любимая Мия! В этот день хочу сказать тебе главное: ты лучшее, что есть в моей жизни. Ценю каждую минуту, проведенную вместе, и очень скучаю, когда мы не видимся. Будь здорова, мечтай по-крупному и ничего не бойся. Я всегда поддержу любое твое начинание. С праздником, родная!» — написал Прилучный.

Павел Прилучный с дочерью, фото: соцсети
Павел Прилучный с дочерью, фото: соцсети

Мия родилась в браке Павла Прилучного с Агатой Муцениеце, с которой он расстался в 2020 году. Актриса накануне показала, как поздравила наследницу с юбилеем. Она украсила дом воздушными шарами, а потом организовала детский праздник в честь именинницы.

У Прилучного и Муцениеце также есть 13-летний сын Тимофей. Школьник в 2024 году после каникул с отцом отказался возвращаться к матери. Почти год Тимофей жил со звездой картины «Сказка о царе Салтане». Летом 2025-го он помирился с Муцениеце и переехал жить к ней.

Агата Муцениеце и Петр Дранга на премьере фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», фото: пресс-служба
Агата Муцениеце и Петр Дранга на премьере фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», фото: пресс-служба

В том же году актриса вышла замуж за музыканта Петра Дрангу, от которого в декабре родила дочь. Звезда фильма «Тур с Иванушками» признается, что сейчас очень счастлива.

«Даже не знаю что написать, говорят 36 год жизни — год кармы, получается я что-то хорошее сделала, раз у меня был такой год! Спасибо Вселенной за все! Переходим в 37-й, он обещает быть не хуже!» — написала она в свой день рождения 1 марта.

Ранее жена Прилучного показала, как их двухлетний сын поздравил актера с 23 февраля. 