Шахназаров поддержал установку памятника Говорухину на «Мосфильме»

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Генеральный директор киностудии «Мосфильм» народный артист РФ Карен Шахназаров поддержал инициативу установки памятника режиссеру Станиславу Говорухину на территории студии. Об этом он заявил на заседании оргкомитета по увековечению памяти Говорухина.
«Эскиз памятника произвел на меня очень большое впечатление. Это редкость — уловить характер и стиль героя. Здесь это сделано, и мне кажется, что памятник станет украшением и Москвы, и “Мосфильма”. Нам предстоит определить место его установки, это очень важно», — сказал Шахназаров.
Он отметил, что представленный на заседании план юбилейных мероприятий произвел на него сильное впечатление.
«План феноменальный. Для каждого режиссера важно, чтобы его картины показывались. Станислав Сергеевич, при всей своей скромности, этого хотел. То, что [в рамках празднования] была оцифрована картина “Место встречи изменить нельзя” — самая принципиально знаменитая его работа — это, конечно, огромное дело», — подчеркнул Шахназаров.
По его словам, проведение юбилея в таком формате станет значимым событием не только для культурной, но и для общественно-политической жизни страны.
«Не надо забывать, что Станислав Сергеевич был одним из виднейших политиков нашей страны. Эта часть его биографии не менее важна, чем его творческая работа в кино», — добавил гендиректор «Мосфильма».
Ректор ВГИКа Владимир Малышев, поддержал установку памятника именно на территории киноконцерна и рассказал о планах установить его копию в вузе.
«Тем более у нас есть уже соответствующее оборудование — 3D принтер, чтобы мы сделали копию здесь», — заключил он.
По словам ректора, мероприятия к 90-летию со дня рождения Говорухина должны быть посвящены не только его творчеству, но и человеческой и гражданской позиции.
«Когда меня спросили, какая черта Станислава Сергеевича для меня главная, я ответил: при нем неудобно было лукавить. Он был убежден в своей позиции, никогда не допускал полутонов. Мне кажется, что для молодых поколений — и кинематографистов, и вообще молодежи — это яркий пример не только выдающегося творчества, но и человеческой принципиальности. Все наши мероприятия, мне думается, должны быть замешаны и на этом тоже — триумвират творца, политического деятеля и человека», — сказал Малышев.
Он отметил, что ВГИК примет активное участие во всех юбилейных событиях. По словам ректора, завершается работа над документальным фильмом «26 минут», который вуз готов представить в рамках празднования.
Режиссер и его юбилей
Говорухин — российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. Поставил картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», автор сценариев к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». Депутат Госдумы (1993−2018), председатель комитета Госдумы по культуре. Умер в 2018 году в возрасте 82 лет.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 90-летия со дня рождения Говорухина. В соответствии с указом был создан оргкомитет для подготовки праздничных мероприятий, его возглавил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В состав комитета также вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, помощник президента Владимир Мединский, министр транспорта Андрей Никитин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава думского комитета по просвещению Ирина Белых, председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
Как отмечал Володин, на фильмах Говорухина выросло не одно поколение, кинорежиссер «отличался активной гражданской позицией, всей душой любил Россию, считал себя ответственным за все происходящее вокруг, умел отстаивать свою позицию и в творчестве, и в политике». По словам председателя Госдумы, важно сохранить память о Говорухине «как о человеке, который внес большой вклад в развитие искусства, и как о политическом деятеле».