Шахназаров поддержал установку памятника Говорухину на «Мосфильме»

«Когда меня спросили, какая черта Станислава Сергеевича для меня главная, я ответил: при нем неудобно было лукавить. Он был убежден в своей позиции, никогда не допускал полутонов. Мне кажется, что для молодых поколений — и кинематографистов, и вообще молодежи — это яркий пример не только выдающегося творчества, но и человеческой принципиальности. Все наши мероприятия, мне думается, должны быть замешаны и на этом тоже — триумвират творца, политического деятеля и человека», — сказал Малышев.