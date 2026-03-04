Ричмонд
В Госдуме объяснили, чем опасен для детей фильм «Чебурашка»

Депутат Бурляев: в «Чебурашке» нет ни одного положительного героя
Николай Бурляев
Николай БурляевИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России и депутат Госдумы РФ Николай Бурляев заявил в беседе с News.ru об опасности «Чебурашки».

По мнению актера, в «Чебурашке» нет ни одного положительного героя, и даже дети показаны «монстрами».

Кадр из фильма «Чебурашка. Новый год»
Кадр из фильма «Чебурашка. Новый год»

«А ведь искусство должно воспитывать душу нового поколения, о чем думали в СССР: создали Киностудию детских и юношеских фильмов, осознавая, как важно воплощать образы героев, чтобы было на кого ориентироваться детской душе. А на кого сейчас им ориентироваться?» — заявил артист.

В январе российские фильмы «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино» собрали рекордную кассу в новогодние праздники.