Актриса Софья Синицына снялась с подросшей дочерью от Павла Табакова

Актриса Софья Синицына показала кадры с пятилетней дочерью Мией
Софья Синицына на премьере фильма «Семейное счастье», фото: пресс-служба
Софья Синицына на премьере фильма «Семейное счастье», фото: пресс-служба

Актриса Софья Синицына снялась с дочерью от коллеги Павла Табакова. Звезда драмы «Чистые» позировала в студии с пятилетней Мией и поделилась бэкстейдж-кадрами с фотосессии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Софья Синицына с дочерью / фото: соцсети
Софья Синицына с дочерью / фото: соцсети

Знаменитость говорила, что у дочери есть все шансы стать актрисой. По словам звезды, внешне девочка похожа на родственников по отцовской линии, но характер унаследовала от нее. Мия недавно заявила матери, что ей надоело посещать светские мероприятия, поэтому она больше туда не пойдет.

Ранее Софья Синицына пожаловалась на поведение дочери.