Умер кинооператор Игорь Храплюк-Познанский

Храплюк-Познанский родился 12 ноября 1928 года. В 1968 году он окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская П. А. Ногина). С 1967 года его фильмография насчитывает более 60 документальных и игровых фильмов. Среди них — «Служу России», «Подвиг кремлевских курсантов», «Караульная служба», «50 лет в строю», «По закону мужества», «Многоликая Россия» и другие.