Умер кинооператор Игорь Храплюк-Познанский

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Кинооператор, режиссер и сценарист, член Союза кинематографистов России, заслуженный работник культуры РСФСР Игорь Храплюк-Познанский умер 3 марта 2026 года на 98-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов России.
«3 марта 2026 года ушел из жизни наш коллега — старейший кинооператор, режиссер и сценарист документальных и игровых фильмов, член Союза кинематографистов России, заслуженный работник культуры РСФСР Игорь Храплюк-Познанский», — говорится в сообщении.
Храплюк-Познанский родился 12 ноября 1928 года. В 1968 году он окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская П. А. Ногина). С 1967 года его фильмография насчитывает более 60 документальных и игровых фильмов. Среди них — «Служу России», «Подвиг кремлевских курсантов», «Караульная служба», «50 лет в строю», «По закону мужества», «Многоликая Россия» и другие.
В 2020 году, в возрасте 92 лет, он окончил двухгодичные курсы сценаристов и режиссеров «Киношколы без границ». В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким кинематографиста.