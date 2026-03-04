Фильмы Станислава Говорухина покажут в школах и колледжах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Кинокартины народного артиста России Станислава Говорухина планируют демонстрировать в школах и колледжах в рамках подготовки к празднованию 90-летия со дня рождения, а также использовать в программе «Разговоры о важном». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«По линии Минцифры и Минпросвещения России — демонстрация художественных картин, снятых Станиславом Говорухиным, а также документальных фильмов, посвященных его жизни и творчеству, на ведущих российских телеканалах, в школах и колледжах в рамках дискуссионных клубов, на уроках “Разговоры о важном”», — говорится в сообщении секретариата Чернышенко по итогам заседания организационного комитета во ВГИКе.
Вице-премьер также предложил задействовать просветительские ресурсы общества «Знание»: организовать лекции о наследии режиссера в регионах и кинопоказы в рамках проекта «Знание. Кино». По линии Росмолодежи планируется включить юбилейные мероприятия в программу всероссийских и окружных молодежных форумов, а также провести День единых действий на базе молодежных центров в субъектах РФ.
Чернышенко напомнил, что указом президента Владимира Путина память Говорухина уже увековечена, а правительство учредило персональные стипендии его имени для талантливых студентов — будущих режиссеров и сценаристов.
Мероприятия, предложенные на заседании, войдут в сводный проект плана основных юбилейных событий, который будет представлен в Госдуму.