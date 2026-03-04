Фильмы Станислава Говорухина покажут в школах и колледжах

«По линии Минцифры и Минпросвещения России — демонстрация художественных картин, снятых Станиславом Говорухиным, а также документальных фильмов, посвященных его жизни и творчеству, на ведущих российских телеканалах, в школах и колледжах в рамках дискуссионных клубов, на уроках “Разговоры о важном”», — говорится в сообщении секретариата Чернышенко по итогам заседания организационного комитета во ВГИКе.