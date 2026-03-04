Ричмонд
«Я — дядька»: 40-летний Роман Курцын объяснил, почему не пользуется косметологией

Актер высказался о современных методиках красоты
Роман Курцын на премьере фильма «Новая теща», фото: пресс-служба
Роман Курцын на премьере фильма «Новая теща», фото: пресс-служба

Актер Роман Курцын откровенно рассказал изданию Super.ru о своем отношении к уходовым процедурам и косметологии. Звезда экрана признался, что пока не готов к экспериментам с внешностью.

По словам 40-летнего артиста, ничего плохого в современных методиках красоты он не видит, но сам предпочитает естественность.

«Да, конечно, если это нужно, — почему нет. Сейчас столько всего, — заметил Роман в разговоре с корреспондентом. — Я вот кремом помазался. После бритья, правда».

По мнению актера, искусственные изменения внешности — это не тот путь, который ему близок.

«Я — дядька. Мужик должен выглядеть мужиком», — подчеркнул Курцын.

Курцын Роман
Курцын РоманИсточник: пресс-служба

При этом исполнитель уверен, что возраст и изменения во внешности только помогают ему в профессии.

«Чем старше я становлюсь, тем больше интересных ролей мне начинают предлагать. Чем больше меняется мое лицо, тем интереснее я становлюсь в кадре», — отметил актер.

Напомним, Роман Курцын снимался в таких проектах, как «Жажда», «Фитнес», «Я худею», «Горыныч» и других.

Ранее Роман Курцын объяснил, зачем публикует в соцсетях фото с голым торсом.