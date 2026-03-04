Фильм «Нюрнберг» с Кроу не получил прокатное удостоверение в России

«Нюрнберг» впервые был представлен на Международном фестивале в Торонто, где получил четырехминутную овацию, напомнили в пресс-службе. Зрители по всему миру также высоко оценили картину, ее балл на IMDB составляет 7.5 на основе более чем 20 тысяч оценок. Также «Нюрнберг» вошел в шорт-лист премии «Оскар» 2026 года в категориях «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучший грим и прически».