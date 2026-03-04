Ричмонд
Фильм «Нюрнберг» с Кроу не получил прокатное удостоверение в России

Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Нюрнберг» с Расселом Кроу

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму «Нюрнберг» с Расселом Кроу в главной роли, сообщили РИА Новости в кинопрокатной компании World Pictures.

Картина должна была выйти в российский кинопрокат 19 марта.

«Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм “Нюрнберг” режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Картина не выйдет в российских кинотеатрах с 19 марта», — говорится в сообщении.

Фильм основан на реальных событиях, он рассказывает о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга перед Нюрнбергским процессом. В основе фильма — книга «Нацист и психиатр», написанная американским журналистом Джеком Эль-Хаем.

Кадр из фильма «Нюрнберг»
Кадр из фильма «Нюрнберг»

Рами Малек исполнил роль психиатра Геринга Дугласа Келли, а Рассел Кроу воплотил на экране Геринга. Также в фильме сыграли Майкл Шэннон, Ричард Э. Грант и Лео Вудолл.

«Нюрнберг» впервые был представлен на Международном фестивале в Торонто, где получил четырехминутную овацию, напомнили в пресс-службе. Зрители по всему миру также высоко оценили картину, ее балл на IMDB составляет 7.5 на основе более чем 20 тысяч оценок. Также «Нюрнберг» вошел в шорт-лист премии «Оскар» 2026 года в категориях «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучший грим и прически».