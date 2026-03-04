Параллельно с расследованием разворачивается семейная драма. Отношения с сестрой Дороти — отдельный нерв сезона. Их конфликт замешан на старых обидах, невысказанных претензиях и тайнах, которые способны разрушить не только карьеру, но и жизнь. Как признаются продюсеры, детективная линия — лишь канва, на которой вышивается история о прощении, искуплении и невозможности сбежать от своего прошлого.