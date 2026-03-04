Более 40 тыс пользователей IMDb уже добавили «Скарпетту» в листы ожидания, а стриминг Amazon Prime Video, впечатленный масштабом, заказал сразу два сезона еще до премьеры. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Скарпетта», кто вошел в звездный актерский состав и чего ждать от экранизации романов Патрисии Корнуэлл.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Скарпетта»
Первый сезон сериала «Скарпетта» выйдет 11 марта 2026 года. Все восемь эпизодов станут доступны на Amazon Prime Video в один день — никаких недельных ожиданий, полное погружение в мир судебной медицины и запутанных преступлений с первого клика.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Скарпетта»
В проекте заняты оскароносные актрисы, ветераны телевидения и восходящие звезды.
Николь Кидман — доктор Кей Скарпетта, главная героиня, судебный патологоанатом с безупречной репутацией, которая возвращается в прошлое, чтобы спасти свое будущее.
Джейми Ли Кертис — Дороти Фаринелли, сестра Кей. Кертис была главным двигателем проекта: ее компания Comet Pictures много лет вынашивала идею экранизации. В интервью актриса признавалась, что дружба с писательницей Патрицией Корнуэлл и любовь к ее книгам стали личной миссией.
Ариана ДеБос — Люси Фаринелли-Уотсон, племянница Кей, технический гений и хакер, помогающая тете в расследованиях.
Саймон Бейкер — Бентон Уэсли, профайлер ФБР, консультант и давний друг (а возможно, и не только друг) Скарпетты.
Бобби Каннавале — детектив Пит Марино, колоритный полицейский из Ричмонда, который становится правой рукой Скарпетты.
Также в сериале приняли участие Рози МакИвен, Аманда Бэйкер, Джанет Монтгомери, Чарли Б. Фостер, Эшли Шелтон и другие актеры.
О чем будет 1-й сезон сериала «Скарпетта»
В центре сюжета — доктор Кей Скарпетта, судебный патологоанатом с безупречной репутацией, которая возвращается в родной штат Вирджиния. Формальный повод — занять пост главного судебного эксперта и помочь местной полиции раскрыть убийство, которое висит нераскрытым почти три десятилетия. Неформальный — разобраться с призраками прошлого, которые Кей предпочла бы оставить в архивных папках.
Создатели строят нарратив на двойной временной линии. Действие будет прыгать между концом 1990-х, когда молодая Скарпетта только начинала карьеру и впервые столкнулась с этим делом, и нашими днями, когда та же самая история возвращается, чтобы разрушить выстроенную годами жизнь.
Параллельно с расследованием разворачивается семейная драма. Отношения с сестрой Дороти — отдельный нерв сезона. Их конфликт замешан на старых обидах, невысказанных претензиях и тайнах, которые способны разрушить не только карьеру, но и жизнь. Как признаются продюсеры, детективная линия — лишь канва, на которой вышивается история о прощении, искуплении и невозможности сбежать от своего прошлого.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Скарпетта»
Прототип главной героини — реальная женщина. Кей Скарпетта списана с личности доктора Марселлы Фаринелли Фиерро, которая с 1994 по 2008 год занимала пост главного судмедэксперта Вирджинии.
Еще несколько интересных фактов о фильме представлены ниже.
Книги Корнуэлл уже пытались экранизировать. В 1992 году права на адаптацию выкупила Columbia Pictures, но проект так и не сдвинулся с мертвой точки. В 2009 году Fox 2000 планировала снять серию фильмов с Анджелиной Джоли в главной роли — и снова тишина. Третья попытка оказалась счастливой.
Николь Кидман училась на судмедэксперта. Готовясь к роли, актриса посещала лекции по судебной медицине и наблюдала за работой патологоанатомов. «Я хотела понять, каково это — каждый день смотреть в лицо смерти и при этом оставаться человеком», — признавалась она в интервью.
Джейми Ли Кертис — фанатка книг. Актриса не просто продюсирует проект, но и является давней поклонницей романов Патрисии Корнуэлл. Более того, они с писательницей дружат много лет, и именно Кертис убедила Корнуэлл доверить экранизацию Amazon и Blumhouse.
Второстепенная героиня стала главной. Изначально в книгах Корнуэлл Кей Скарпетта была эпизодическим персонажем. Издатель посоветовал писательнице развить ее образ — и не прогадал: серия разошлась тиражом более 120 млн экземпляров.
Сериальный формат — осознанный выбор. По словам шоураннера Лиз Сарнофф, восемь эпизодов позволяют не гнаться за экшеном, а выстраивать саспенс через детали и недосказанность. Это не процедурал с закрытыми делами в каждой серии, а полноценный роман в кадре.
Amazon заказал два сезона вслепую. Решение снять сразу два сезона без оценки рейтингов первого — жест доверия к материалу и звездному составу. Съемки второго блока, вероятно, стартуют уже после премьеры, если зрительский отклик оправдает ожидания.