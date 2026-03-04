Ричмонд
Что известно о 1-й сезон сериала «Скарпетта»: дата выхода, исполнители главных ролей и сюжетная линия

Детективный триллер с Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в главных ролях — один из самых ожидаемых проектов 2026 года. Рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Скарпетта»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Скарпетта
Кадр из сериала «Скарпетта»

Более 40 тыс пользователей IMDb уже добавили «Скарпетту» в листы ожидания, а стриминг Amazon Prime Video, впечатленный масштабом, заказал сразу два сезона еще до премьеры. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Скарпетта», кто вошел в звездный актерский состав и чего ждать от экранизации романов Патрисии Корнуэлл.

Когда выйдет 1-й сезон сериала «Скарпетта»

Первый сезон сериала «Скарпетта» выйдет 11 марта 2026 года. Все восемь эпизодов станут доступны на Amazon Prime Video в один день — никаких недельных ожиданий, полное погружение в мир судебной медицины и запутанных преступлений с первого клика.

Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Скарпетта»

Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в сериале Скарпетта
Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в сериале «Скарпетта»

В проекте заняты оскароносные актрисы, ветераны телевидения и восходящие звезды.

  • Николь Кидман — доктор Кей Скарпетта, главная героиня, судебный патологоанатом с безупречной репутацией, которая возвращается в прошлое, чтобы спасти свое будущее. 

  • Джейми Ли Кертис — Дороти Фаринелли, сестра Кей. Кертис была главным двигателем проекта: ее компания Comet Pictures много лет вынашивала идею экранизации. В интервью актриса признавалась, что дружба с писательницей Патрицией Корнуэлл и любовь к ее книгам стали личной миссией.

  • Ариана ДеБос — Люси Фаринелли-Уотсон, племянница Кей, технический гений и хакер, помогающая тете в расследованиях.

  • Саймон Бейкер — Бентон Уэсли, профайлер ФБР, консультант и давний друг (а возможно, и не только друг) Скарпетты. 

  • Бобби Каннавале — детектив Пит Марино, колоритный полицейский из Ричмонда, который становится правой рукой Скарпетты.

Также в сериале приняли участие Рози МакИвен, Аманда Бэйкер, Джанет Монтгомери, Чарли Б. Фостер, Эшли Шелтон и другие актеры.

О чем будет 1-й сезон сериала «Скарпетта»

Кадр из сериала Скарпетта
Кадр из сериала «Скарпетта»

В центре сюжета — доктор Кей Скарпетта, судебный патологоанатом с безупречной репутацией, которая возвращается в родной штат Вирджиния. Формальный повод — занять пост главного судебного эксперта и помочь местной полиции раскрыть убийство, которое висит нераскрытым почти три десятилетия. Неформальный — разобраться с призраками прошлого, которые Кей предпочла бы оставить в архивных папках.

Создатели строят нарратив на двойной временной линии. Действие будет прыгать между концом 1990-х, когда молодая Скарпетта только начинала карьеру и впервые столкнулась с этим делом, и нашими днями, когда та же самая история возвращается, чтобы разрушить выстроенную годами жизнь. 

Параллельно с расследованием разворачивается семейная драма. Отношения с сестрой Дороти — отдельный нерв сезона. Их конфликт замешан на старых обидах, невысказанных претензиях и тайнах, которые способны разрушить не только карьеру, но и жизнь. Как признаются продюсеры, детективная линия — лишь канва, на которой вышивается история о прощении, искуплении и невозможности сбежать от своего прошлого.

Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Скарпетта»

Кадр из сериала Скарпетта
Кадр из сериала «Скарпетта»

Прототип главной героини — реальная женщина. Кей Скарпетта списана с личности доктора Марселлы Фаринелли Фиерро, которая с 1994 по 2008 год занимала пост главного судмедэксперта Вирджинии. 

Еще несколько интересных фактов о фильме представлены ниже.

  • Книги Корнуэлл уже пытались экранизировать. В 1992 году права на адаптацию выкупила Columbia Pictures, но проект так и не сдвинулся с мертвой точки. В 2009 году Fox 2000 планировала снять серию фильмов с Анджелиной Джоли в главной роли — и снова тишина. Третья попытка оказалась счастливой.

  • Николь Кидман училась на судмедэксперта. Готовясь к роли, актриса посещала лекции по судебной медицине и наблюдала за работой патологоанатомов. «Я хотела понять, каково это — каждый день смотреть в лицо смерти и при этом оставаться человеком», — признавалась она в интервью.

  • Джейми Ли Кертис — фанатка книг. Актриса не просто продюсирует проект, но и является давней поклонницей романов Патрисии Корнуэлл. Более того, они с писательницей дружат много лет, и именно Кертис убедила Корнуэлл доверить экранизацию Amazon и Blumhouse.

  • Второстепенная героиня стала главной. Изначально в книгах Корнуэлл Кей Скарпетта была эпизодическим персонажем. Издатель посоветовал писательнице развить ее образ — и не прогадал: серия разошлась тиражом более 120 млн экземпляров.

  • Сериальный формат — осознанный выбор. По словам шоураннера Лиз Сарнофф, восемь эпизодов позволяют не гнаться за экшеном, а выстраивать саспенс через детали и недосказанность. Это не процедурал с закрытыми делами в каждой серии, а полноценный роман в кадре.

  • Amazon заказал два сезона вслепую. Решение снять сразу два сезона без оценки рейтингов первого — жест доверия к материалу и звездному составу. Съемки второго блока, вероятно, стартуют уже после премьеры, если зрительский отклик оправдает ожидания.