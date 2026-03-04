Агата Муцениеце устроила праздник для своей дочери Мии, которой 3 марта исполнилось десять лет. Ночью актриса украсила холл их дома воздушными шарами, фигурами лошадок и цифрой «10».
Утром звезда сериала «Химкинские ведьмы» поздравила дочь с днем рождения и показала приготовленный сюрприз. Мия была очень удивлена и счастлива.
Также знаменитая мама показала, как дочь со старшим братом Тимофеем и собакой играет с шарами.
«Научно доказано, что шарики поднимают настроение. Даже не верится, что уже пришлось заказать циферку — 10!!! Тут накатывают слезы, потому что я превращаюсь в свою бабушку, она всегда пускала слезу, а я смотрела и не понимала, почему, теперь понимаю… Потому что время не поймать, не остановить, не повернуть назад. И это какая-то светлая грусть, до слез. Люблю тебя, доченька», — высказалась Муцениеце.
Вечером она организовала для наследницы вечеринку в стиле Гарри Поттера. Мия надела костюм жокея, так как любит лошадей и занимается конным спортом. Стилисты собрали волосы школьницы в высокую прическу и сделали ей макияж.
Агата Муцениеце родила Мию в браке с Павлом Прилучным. У актеров также есть 13-летний сын Тимофей. В 2020 звезды расстались. Они прожили вместе около десяти лет.
В 2025-м Муцениеце вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал музыкант Петр Дранга. В декабре у пары родилась дочь.