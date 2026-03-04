«Научно доказано, что шарики поднимают настроение. Даже не верится, что уже пришлось заказать циферку — 10!!! Тут накатывают слезы, потому что я превращаюсь в свою бабушку, она всегда пускала слезу, а я смотрела и не понимала, почему, теперь понимаю… Потому что время не поймать, не остановить, не повернуть назад. И это какая-то светлая грусть, до слез. Люблю тебя, доченька», — высказалась Муцениеце.