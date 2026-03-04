Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Агата Муцениеце показала, какой праздник устроила в честь 10-летия дочери

Актриса приготовила сюрпризы для старшей наследницы

Агата Муцениеце устроила праздник для своей дочери Мии, которой 3 марта исполнилось десять лет. Ночью актриса украсила холл их дома воздушными шарами, фигурами лошадок и цифрой «10».

Мия Прилучная, фото: соцсети
Мия Прилучная, фото: соцсети

Утром звезда сериала «Химкинские ведьмы» поздравила дочь с днем рождения и показала приготовленный сюрприз. Мия была очень удивлена и счастлива.

Мия Прилучная, фото: соцсети
Мия Прилучная, фото: соцсети

Также знаменитая мама показала, как дочь со старшим братом Тимофеем и собакой играет с шарами.

Агата Муцениеце с дочерью и Мария Зайцева, фото: соцсети
Агата Муцениеце с дочерью и Мария Зайцева, фото: соцсети

«Научно доказано, что шарики поднимают настроение. Даже не верится, что уже пришлось заказать циферку — 10!!! Тут накатывают слезы, потому что я превращаюсь в свою бабушку, она всегда пускала слезу, а я смотрела и не понимала, почему, теперь понимаю… Потому что время не поймать, не остановить, не повернуть назад. И это какая-то светлая грусть, до слез. Люблю тебя, доченька», — высказалась Муцениеце.

Агата Муцениеце с дочерью, фото: соцсети
Агата Муцениеце с дочерью, фото: соцсети

Вечером она организовала для наследницы вечеринку в стиле Гарри Поттера. Мия надела костюм жокея, так как любит лошадей и занимается конным спортом. Стилисты собрали волосы школьницы в высокую прическу и сделали ей макияж.

Мия Прилучная, фото: соцсети
Мия Прилучная, фото: соцсети

Агата Муцениеце родила Мию в браке с Павлом Прилучным. У актеров также есть 13-летний сын Тимофей. В 2020 звезды расстались. Они прожили вместе около десяти лет.

Мия Прилучная отмечает 10-летие, фото: соцсети
Мия Прилучная отмечает 10-летие, фото: соцсети

В 2025-м Муцениеце вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал музыкант Петр Дранга. В декабре у пары родилась дочь.