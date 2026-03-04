Картина режиссера Тинатин Баркалая («Сказки Гофмана») обещает зрителям не просто историю об удочерении, а настоящее эмоциональное путешествие — от заснеженной Сибири до красочных пейзажей Дели. В нашем материале рассказываем, когда выйдет фильм «Жемчуг», где проходили съемки, кто вошел в актерский состав и чем эта лента может удивить даже искушенного зрителя. Премьера уже совсем близко — разбираем все детали, чтобы вы были готовы к походу в кино.