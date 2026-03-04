Картина режиссера Тинатин Баркалая («Сказки Гофмана») обещает зрителям не просто историю об удочерении, а настоящее эмоциональное путешествие — от заснеженной Сибири до красочных пейзажей Дели. В нашем материале рассказываем, когда выйдет фильм «Жемчуг», где проходили съемки, кто вошел в актерский состав и чем эта лента может удивить даже искушенного зрителя. Премьера уже совсем близко — разбираем все детали, чтобы вы были готовы к походу в кино.
Когда выйдет фильм «Жемчуг»
Дата выхода фильма «Жемчуг» назначена на 12 марта 2026 года. Дистрибьютором выступает компания «Каро-Премьер». Хронометраж картины составит 93 минуты.
Интересно, что хотя широкая премьера состоится только весной 2026-го, у ленты уже богатая фестивальная история. В 2025 году фильм участвовал в основной программе кинофестиваля «Окно в Европу» и получил сразу несколько наград: победу в номинации «Выборгский счет», приз имени Армена Медведева, а также специальную награду «Окно ВКонтакте». Так что зрительская премьера — событие долгожданное для тех, кто следит за фестивальным движением.
Для режиссера Тинатин Баркалая это второй полный метр, вышедший в широкий прокат. Ее предыдущая работа — драмеди «Сказки Гофмана» с Екатериной Вилковой — появилась на экранах в 2024 году и была тепло встречена как зрителями, так и критиками.
Где и как проходили съемки фильма «Жемчуг»
География съемок «Жемчуга» впечатляет не меньше, чем сюжет. Создатели картины буквально провели героев (а заодно и съемочную группу) через полстраны и половину континента. И это не случайно: путь семьи Мухиных и их приемной дочери Марты должен был отражать не только физическое перемещение в пространстве, но и внутреннюю трансформацию.
Как отмечает сама Тинатин Баркалая, съемки стали для команды «путешествием в целую жизнь» — от суровых зимних пейзажей Ханты-Мансийска через Москву до тропического зноя Дели. Оператором картины выступил Александр Кузнецов, перед которым стояла непростая задача: передать контраст между двумя мирами, в которых оказывается девочка Марта.
Кто снимается в фильме «Жемчуг»
Кастинг-директорам картины удалось собрать впечатляющий ансамбль: здесь и звезды первой величины, и крепкие профессионалы второго плана, и юное дарование, на котором держится эмоциональный стержень истории.
Евгений Цыганов — Роман Мухин. Его герой — московский менеджер крупной металлургической компании, человек, разрывающийся между карьерными амбициями, желанием спасти брак и внезапно свалившимся на него отцовством. Цыганов мастерски умеет играть внутреннюю усталость и одновременно — попытки все исправить.
Светлана Ходченкова — Елена Мухина, жена Романа. Актриса, которой одинаково хорошо удаются как сильные, так и уязвимые героини. Елена — женщина, которая надеется, что удочерение ребенка спасет их брак. Но реальность оказывается сложнее.
Дарья Полунеева — Марта Чемесова. На ее хрупких плечах держится зрительская эмпатия.
Также в касте картины Ирина Пегова, Сергей Гилев, Эра Зиганшина, Федор Кудряшов и другие актеры.
О чем будет фильм «Жемчуг»
В центре сюжета — Роман и Елена Мухины, чей брак давно держится на честном слове. Когда начальство Романа (он работает в металлургической компании, опекающей детский дом в Ханты-Мансийске) прозрачно намекает, что опекунство поможет карьере, супруги видят в этом двойную выгоду: и выслужиться, и, возможно, склеить треснувшие отношения. Их выбор падает на 11-летнюю Марту из Ханты-Мансийска.
Но Марта — не подарок судьбы, а скорее испытание. Упрямая, своенравная, она единственная из всех воспитанников не мечтает о столице: дома ее держит бабушка Сталина Григорьевна. Старушка, понимая, что сама уже не вытянет внучку, уговаривает девочку уехать. Марта соглашается, но чуда не происходит. В Москве конфликты только множатся, а семейный кризис заходит в тупик.
Отчаявшись, Мухины решаются на авантюру — отвезти Марту в страну ее мечты, Индию. Быть может, там, среди чужих красок и запахов, они наконец-то станут друг другу не чужими.
Интересные факты о фильме «Жемчуг»
Фильм «Жемчуг» — официальная копродукция России и Индии. Это не просто экзотика, а важная сюжетная линия, поэтому к организации индийского блока подошли с особым вниманием. Это не единственный интересный факт, связанный с этой картиной.
Сценарий написан по мотивам пьесы «Нервы» Юлии Лукшиной. Путь от театральной сцены до большого экрана занял несколько лет, в течение которых материал дорабатывался и адаптировался. Лукшина выступила не только автором оригинальной пьесы, но и соавтором киносценария.
Музыкальным продюсером проекта выступил Андрей Курченко. Учитывая, что одна из сюжетных линий связана с мечтой и побегом в другую реальность, саундтрек играет важную роль.
Тинатин Баркалая в комментариях к фильму призналась, что использовала прием создания воображаемого мира, который помогает ребенку справиться с трудностями. Через эту призму в картине раскрываются серьезные темы опеки, родительства и поиска себя. Это не строгий реализм, а скорее эмоциональная, чуть приподнятая над бытом история.
Как уже упоминалось, «Жемчуг» получил три награды на фестивале «Окно в Европу». Победа в зрительском голосовании («Выборгский счет») особенно показательна: значит, история цепляет не только профессиональное жюри, но и обычных зрителей.
Критики уже успели причислить Тину Баркалая к условной волне «новых чутких» режиссеров — рядом с Анной Меликян и Любовью Мульменко. Ее почерк: внимание к деталям, психологическая достоверность, умение рассказывать сложные вещи просто и с юмором.