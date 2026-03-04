Марк Эйдельштейн привлек внимание иностранных журналистов на модном показе

Российский актер Марк Эйдельштейн привлек внимание итальянского онлайн-издания Nss Magazine на показе люксового бренда Saint Laurent в Париже. Кадры с мероприятия появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного иностранного СМИ. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
24-летнего артиста запечатлели в кожаных брюках, синей водолазке и пиджаке, оформленном в темно-синюю и зеленую клетку. Кроме того, Эйдельштейн дополнил свой образ черными солнцезащитными очками.
Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн получил первую англоязычную роль после успеха «Аноры».