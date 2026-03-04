В состав жюри фестиваля «Дух огня» вошли Ярмольник, Радонович, Урсуляк, Маргулис и Слащева

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Леонид Ярмольник, Горан Радованович, Лу Вэй, Александра Урсуляк, Юлиана Слащева, Евгений Маргулис и другие кинематографисты вошли в состав жюри XXIV Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Об этом сообщила вице-президент смотра Мария Зверева на пресс-конференции в ТАСС.
Председателем международного жюри станет китайский сценарист Лу Вэй. «Фильм по его сценарию завоевывал “Золотую пальмовую ветвь”, был номинирован на “Оскар”, на “Золотой глобус” — все высшие награды, какие только есть, были у фильмов, созданных по его сценариям. Я, как сценарист, с нетерпением жду встречи с ним. Это действительно выдающийся кинохудожник», — отметила Зверева.
В международное жюри вошли актриса из Камеруна Ндамо Дамарис, сербский режиссер Горан Радованович и основатель международного фестиваля в Бенальмадене, кинокритик и писатель Хайме Кристиан Ногера Мартин из Испании. Россию в нем будет представлять генеральный директор Киностудии им. М. Горького, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
В российское жюри вошли режиссер Андрей Прошкин (председатель), актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник, актриса театра и кино Александра Урсуляк, заслуженный артист России Евгений Маргулис и оператор Мария Соловьева.
«Конкурс, как и жюри, очень многообразный, я еще раз хочу подтвердить, что наше международное жюри отвечает самым высоким стандартам, которые предъявляются в жюри фестиваля класса “А”. Все наши гости представляют разные континенты, разные профессии. И все эти люди отмечены со своими работами высокими призами на разных конкурсах», — заключила Зверева.
Кинофестиваль «Дух огня» — крупнейшая в России международная площадка для кинодебютов начинающих режиссеров. В 2002 году народный артист РФ кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания данного мероприятия в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. ТАСС — стратегический информационный партнер киносмотра.