В состав жюри фестиваля «Дух огня» вошли Ярмольник, Радонович, Урсуляк, Маргулис и Слащева

Председателем международного жюри станет китайский сценарист Лу Вэй. «Фильм по его сценарию завоевывал “Золотую пальмовую ветвь”, был номинирован на “Оскар”, на “Золотой глобус” — все высшие награды, какие только есть, были у фильмов, созданных по его сценариям. Я, как сценарист, с нетерпением жду встречи с ним. Это действительно выдающийся кинохудожник», — отметила Зверева.